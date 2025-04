Eine Bluttat hat sich in den Morgenstunden am Sonntag in Weitefeld ereignet. Eine noch unbekannte Person hat in einem Einfamilienhaus drei Menschen getötet. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet, den Täter aber bislang nicht finden können.

Die Sonne strahlt an diesem Sonntag im Ort Weitefeld über einem blauen wolkenlosen Himmel, in den Bäumen kündigt das Zwitschern der Vögel den Frühling an. Doch sowohl am Tatort selbst als auch an den Ortsausfahrten lässt sich erahnen, welche fürchterliche Tat in den frühen Morgenstunden in einem Haus in der Gartenstraße stattgefunden haben müssen.

Drei leblose Menschen sind nach Informationen der Polizei in dem Haus aufgefunden worden. Laut Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz, soll es sich dabei um zwei männliche und eine weibliche Person handeln. Auf Nachfrage spricht Fachinger von Hinweisen auf Stich- und Schusswaffen, ohne dass diese bislang konkret mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Über das genaue Alter der drei Personen könne er noch keine Angaben machen, es liege aber nahe, dass die Tat im familiären Umfeld stattgefunden hat. Laut Ortsbürgermeister Keßler handele es sich dabei um eine Frau, einen Mann und einen Jungen im jugendlichen Alter.

Zum Täter kann man noch nichts Genaues sagen

Zum Täter kann die Polizei auch am Nachmittag noch nichts Genaues sagen. „Um 3.45 Uhr sind die Kollegen informiert worden“, sagt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz. Als die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden am Tatort eingetroffen sind, solle eine Person – ob männlich oder weiblich sei nicht sicher – sich von dem Tatort entfernt haben. Deshalb hatte die Polizei die Ortsausfahrten mit Polizeiwagen gesperrt und in den Morgenstunden jeden kontrolliert, der in und aus dem Ort gekommen ist. Zudem ist ein Hubschrauber im Einsatz, der über mehrere Stunden über dem Ort kreiste.

i Die Ortsausgänge von Weitefeld wurden über Stunden von der Polizei kontrolliert. Thomas Leurs

In den Morgenstunden bis in den Nachmittag ging eine Warnung an die Bevölkerung in Weitefeld raus, ihre Häuser vorerst nicht zu verlassen, so Fachinger weiter. Zu Beginn ist nicht klar gewesen, ob die flüchtige Person bewaffnet ist. Nach mehreren Stunden ging die Polizei aber davon aus, dass keine Gefahr für Bewohner der Ortsgemeinde besteht. Genauere Angaben zur Tat und dem Beziehungsverhältnis des Täters zu den Opfern könne Fachinger am Sonntag noch nicht machen.

Karl-Heinz Keßler, Ortsbürgermeister Weitefelds, zeigt sich erschüttert ob der Tat. „Es ist schlimm“, sagt er unserer Zeitung. Über die Opfer gibt Keßler an, dass sie bereits länger im Ort gewohnt haben. Keßler selbst sei kurz vor 5 Uhr von der Koblenzer Polizei angerufen worden. Für das Sondereinsatzkommando sollte die Schule geöffnet werden. „Dann ging das peu à peu weiter“, so der Ortsbürgermeister über das weitere Vorgehen der Polizei. Weitefeld ist ein traditionell sehr christlich geprägter Ort. So geht Keßler davon aus, dass die Gottesdienste bereits ab Montag entsprechend umfunktioniert werden.

Bestürzung nach der Tat

Die Bluttat in Weitefeld hält auch die ehrenamtlichen Helfer vom Tierschutzverein Kreis Altenkirchen in Atem. Wie Schriftführerin Amneris Bürschel auf Nachfrage berichtet, habe man bereits in den frühen Morgenstunden ein paar Sicherheitsmaßnahmen in der Tierauffangstation getroffen. Diese befindet sich direkt bei Weitefeld. Die Katzen werden dort heute nur mit dem Nötigsten versorgt, um kein Risiko einzugehen. „Die Angst ist da“, sagt Bürschel mit Blick auf die ehrenamtlichen Helfer. „Es ist katastrophal und erschreckend“, dass eine solche Tat im beschaulichen Weitefeld passiert ist.

Helmut Stühn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, der auch vor Ort gewesen ist, zeigt sich ebenfalls bestürzt über die Tat. Er habe noch keine Möglichkeit gehabt, mit den Nachbarn zu reden, doch es handele sich um eine schreckliche Tat, die sicher für große Betroffenheit sorge. Bislang seien die Täterschaft und die Hintergründe noch nicht geklärt. „Ich hoffe, dass die polizeiliche Arbeit schnell dazu beiträgt, dass wir Klarheit bekommen“, so Stühn. Laut Stühn habe es eine solche Tat zu seinen Lebzeiten in der Verbandsgemeinde nicht gegeben.

Die Polizei gibt in einer Pressemitteilung an, dass die Hintergründe der Tat Bestandteil der mit Hochdruck durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz seien. Die Leichen werden in der Regel zur Rechtsmedizin nach Mainz gebracht. Wenn die Polizei ihre Arbeit getan hat, wird das Haus versiegelt. Es könne aber auch sein, dass noch in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen am Tatort stattfinden, sagt Fachinger unserer Zeitung.

Bezüglich der Tat hat die Polizei ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter der Nummer 0261/92156390 nimmt die Kripo Hinweise zu der Tat entgegen.