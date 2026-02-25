22 Schafe starben bei einem Wolfsangriff kurz vor Silvester in Weitefeld, viele weitere wurden verletzt. Nun ist klar: Es war eine Gruppe von drei Wölfen an dem Vorfall beteiligt, der viele Menschen im Westerwald aufgewühlt hat.
Es war ein Schock kurz vor dem Jahreswechsel: 22 Schafe wurden in der Nacht zu Silvester 2025 durch einen Wolfsangriff in Weitefeld getötet, 12 weitere Tiere wurden verletzt, 2 bleiben verschwunden. Nun steht fest: Es war nicht nur ein Wolf, sondern es waren drei an der Attacke beteiligt.