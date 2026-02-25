Angriff mit 22 toten Tieren
Drei Wölfe fielen über Schafherde in Weitefeld her
Drei Wölfe, darunter vermutlich zwei Jungtiere, waren an der Attacke auf eine Schafherde in Weitefeld beteiligt (Symbolbild)
Drei Wölfe, darunter vermutlich zwei Jungtiere, waren an der Attacke auf eine Schafherde in Weitefeld beteiligt (Symbolbild)
Michael Bauer. picture alliance/dpa

22 Schafe starben bei einem Wolfsangriff kurz vor Silvester in Weitefeld, viele weitere wurden verletzt. Nun ist klar: Es war eine Gruppe von drei Wölfen an dem Vorfall beteiligt, der viele Menschen im Westerwald aufgewühlt hat.

Lesezeit 1 Minute
Es war ein Schock kurz vor dem Jahreswechsel: 22 Schafe wurden in der Nacht zu Silvester 2025 durch einen Wolfsangriff in Weitefeld getötet, 12 weitere Tiere wurden verletzt, 2 bleiben verschwunden. Nun steht fest: Es war nicht nur ein Wolf, sondern es waren drei an der Attacke beteiligt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchenwolf

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren