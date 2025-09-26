Täter ist auf der Flucht Drei Verletzte nach Familiendrama in Betzdorf-Bruche Michael Fenstermacher

Gaby Wertebach 26.09.2025, 11:13 Uhr

i Der Tatort in der Johannes-Krell-Straße in Bruche ist abgesperrt. Polizisten sind augenscheinlich mit der Spurensicherung beschäftigt. Gaby Wertebach

Familiendrama in Betzdorf-Bruche: Bei einer Auseinandersetzung haben drei Personen teils schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach dem flüchtigen Täter.

In der Johannes-Krell-Straße im Betzdorfer Ortsteil Bruche hat sich am Freitagmorgen offenbar ein Familiendrama abgespielt, bei dem nach derzeitigem Stand drei Personen teilweise schwer verletzt wurden, wie die Polizei mitteilt. Wörtlich ist von „einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern“ die Rede.







