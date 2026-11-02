Unfall in Flammersfeld
Drei Verletzte bei Kollision auf der Bundesstraße 256
Eines der beteiligten Autos.
Eines der beteiligten Autos.
André Wollny/Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld

Verkehrsunfälle gehören nicht selten zum Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehren. So wie am Montag in Flammersfeld.

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Drei verletzte Personen, zwei reichlich zerstörte Pkw und viel Arbeit für Polizei und Feuerwehr, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Flammersfeld ereignet hat. Wie das Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mitteilt, waren auf der Bundesstraße 256, an der Einmündung ins Gewerbegebiet „Kornbitze“ zwei Autos frontal zusammengestoßen.
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