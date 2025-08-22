Die Meldungen über getötete Nutztiere aus dem Gebiet des Leuscheider Rudels häufen sich derzeit nach einer vergleichsweise ruhigen Phase wieder. Nun wird auch ein Vorfall in Birkenbeul mit drei toten und drei verletzten Schafen untersucht.

Schon der nächste Wolfsriss im Westerwald? Am Donnerstag wurde aus dem Gemeindegebiet Birkenbeul ein Schadensfall mit drei toten und drei verletzten Schafen mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers gemeldet, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt. Nach dem Standardverfahren wurde der Fall noch am selben Tag begutachtet. Dabei wurden DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt. Die Wildtiergenetiker überprüfen nun, ob tatsächlich ein Wolf der Verursacher war.

Birkenbeul liegt im Revier des Leuscheider Rudels, aus dem – nach einem vergleichsweise ruhigen Frühjahr und Hochsommer – nun bereits der vierte Schadensfall aus einem Nutzierbestand binnen zwei Wochen gemeldet wird. Außer dem bereits bestätigten Wolfsriss an Schafen vom 9. August und dem aktuellen Vorfall im Tierpark Flammersfeld wird auch noch die Meldung einer getöteten Damwildkuh in Rettersen aus der vergangenen Woche untersucht. mif/red