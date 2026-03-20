DNA-Proben werden untersucht
Drei tote Schafe in Mammelzen – war es ein Wolf?
Drei Schafe wurden auf einer Weide in Mammelzen getötet. War ein Wolf der Angreifer? (Symbolbild)
Drei Schafe wurden auf einer Weide in Mammelzen getötet. War ein Wolf der Angreifer? (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Drei Schafe tot, zwei verletzt, eines vermisst: Das ist die Bilanz eines Nutztierübergriffs in Mammelzen. Eine Genanalyse soll nun wie üblich Klarheit bringen, ob der Angreifer tatsächlich ein Wolf war.

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Erneut ist es im Westerwald zu einem Übergriff auf eine Schafherde gekommen. In Mammelzen wurden am Mittwoch drei tote Schafe entdeckt, zwei weitere Tiere waren verletzt, eines wird vermisst, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf mitteilt. Bei einer Begutachtung wurden noch am selben Tag DNA-Proben genommen, die nun im Senckenberg-Institut analysiert werden, um festzustellen, ob ein Wolf der Verursacher ist.

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