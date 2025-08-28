Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz organisiert drei Diskussions- und Vortragsrunden mit hochkarätigen Referenten. Im Mittelpunkt steht die aktuelle Situation Deutschlands im internationalen Vergleich.

„Kann Schwarz-Rot Deutschland wieder zum Aufstieg verhelfen?“ Diese Frage dürfte derzeit – auch angesichts gravierender globaler Umwälzungen – viele Menschen in der Republik und auch heimische Unternehmer bewegen. Exakt unter dieser Überschrift lädt der ehemalige Wissener Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz zu drei Veranstaltungen mit dem griffigen Titel “Triade", für die er hochkarätige Experten gewinnen konnte.

Schon der Beginn am Dienstag, 9. September (18 Uhr im Veranstaltungssaal der Werit-Kunstoffwerke, Kölner Straße 59a in Altenkirchen), verheißt einen spannenden Auftakt. Mit dem „Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung“, Ulrich Schlie von der Universität Bonn, wird ein ausgewiesener Kenner der deutschen Wirtschaftsgeschichte – und Mitherausgeber einer im Jahr 2024 erschienenen Ludwig-Erhard-Biografie, die erstaunliche Parallelen zur heutigen Zeit offenbart – zum Thema „Der Westen im Verdrängungswettbewerb“ ein Eingangsreferat halten.

„Das ist ein brisantes Thema.“

Ulrich Schmalz über Deutschland im internationalen Vergleich

Im Anschluss daran werden unter der Moderation von Ulrich Schmalz Brigitte Seebacher (Historikerin und Publizistin), Diplom-lngenieur Ekkehard Schneider (Mitinhaber Werit), Michael Rossbach (Biotech-Unternehmer), Sandra Weeser (ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete) und Ralf Polzin (Geschäftsführer Time) über die aktuelle Lage von Deutschland und Europa im internationalen Vergleich diskutieren. „Das ist ein brisantes Thema und gerade in Zeiten von Trump-Protektionismus und daraus resultierenden Zöllen für unsere Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation von existenzieller Bedeutung“, so Ulrich Schmalz, der betont: „Natürlich sind auch unsere Gäste herzlich eingeladen, sich mit Wortbeiträgen in die Runde einzubringen.“

Schmalz gibt auch einen Ausblick auf die weiteren Veranstaltungen. So wird am 9. Oktober (18 Uhr, Kulturhaus Hamm) Jörg Baberowskij von der Humboldt-Universität Berlin, der als einer der besten Russland-Kenner unserer Zeit gilt, das Thema „Macht und Herrschaft in Russland“ in seinen geschichtlichen Dimensionen, angefangen in der Zarenzeit über „Stalinismus“ bis hin zum „Putinismus“ beleuchten: ein Thema, das gerade angesichts des andauernden Ukraine-Krieges und der revisionistischen Bestrebungen Putins aktueller sei denn je.

„Wir befinden uns in einer Zeit riesiger Veränderungen, die uns alle betreffen. “

Veranstalter Ulrich Schmalz

Zum Abschluss der Triade am 30. Oktober (18 Uhr, Werit, Altenkirchen) wird Werner Plumpe (Autor des Buches „Gefährliche Rivalitäten“) von der Frankfurter Goethe-Universität das Thema „Wirtschaftskriege – Geschichte und Gegenwart“ näher betrachten. „Wir befinden uns in einer Zeit riesiger Veränderungen, die uns alle betreffen, deswegen freue ich mich, dass uns drei hochkarätige Experten einen tiefen Einblick in die Themen geben werden“, so Ulrich Schmalz.

Der Eintritt für die Veranstaltungen beträgt jeweils 15 Euro, die an der Abendkasse entrichtet werden können.