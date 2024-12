Feuerwehreinsatz am Feiertag Drei Leichtverletzte nach Kaminbrand in Daaden 26.12.2024, 09:22 Uhr

i 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten, teils unter Atemschutz, einen Kaminbrand in Daaden. Aaron Utsch/VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf

Vom gemütlichen Familientisch in den Einsatz: Ein Kaminbrand hat am Mittag des ersten Weihnachtsfeiertags die Feuerwehr in Daaden auf den Plan gerufen. Trotz dreier Leichtverletzter mit glücklichem Ende: Das Haus ist weiter bewohnbar.

Böse Weihnachtsüberraschung für die Bewohner eines Hauses in Daaden am Mittag des ersten Feiertags. Ein Kaminbrand entzündete sich in dem Gebäude in der Lamprechtstraße. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden laut Pressemeldung der Daadener Feuerwehr verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

