Großaufgebot an der B256 Drehleiter kommt bei Dachstuhlbrand in Hamm zum Einsatz Markus Kratzer 04.06.2026, 10:00 Uhr

i Zur Bekämpfung eines Dachstuhlbrandes in Hamm war auch der Einsatz einer Drehleiter erforderlich. Rüth/Mai/Grüttner. Feuerwehr Hamm

Alarmierung in den frühen Morgenstunden: In Hamm hat es am Mittwoch in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten die Drehleiter einsetzen.

Mit der Morgenruhe am Vortag des Feiertags war es in Hamm am Mittwoch schnell vorbei. Um 7.44 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in die Ortslage Hamm alarmiert. Bereits kurz nach der Erstalarmierung, so berichtet Christian Mintkewitz von der Feuerwehr Hamm auf Anfrage unserer Zeitung, gingen bei der Integrierten Leitstelle Montabaur weitere Notrufe ein.







Artikel teilen

Artikel teilen