Vieles im Leben ist ein Nehmen und Geben. Nur nehmen wir Menschen uns zu viel von der Natur und geben ihr dafür gleichermaßen viel Müll zurück. Das verträgt sich auf Dauer nicht. Es ist verständlich, wenn sich Menschen angesichts solcher Aktionen wie dem Dreck-Weg-Mach-Tag in Betzdorf die Frage stellen, wie sinnvoll eine solche Maßnahme überhaupt ist – schließlich landet täglich neuer Müll am Straßenrand, in der Stadt, im Wald, auf den Wiesen. Die Verantwortlichen sind schnell über alle Berge und diese kümmert es ebenso wenig, was mit ihrem wahllos im Wald entsorgten Elektroschrott oder den Flachmännern am Straßenrand passiert.

Die Arbeit haben schließlich immer die anderen, auch anderswo im AK-Land. Entweder die Personen, die in ihrem Job mit den Hinterlassenschaften anderer konfrontiert werden oder diese, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich damit auseinandersetzen und ein Herz für die Umwelt haben. Ich finde, gerade solche Aktionen wie der Dreck-Weg-Mach-Tag in Betzdorf zeigen, dass vielen Leuten eine lebenswerte Umgebung am Herzen liegt und sie die Natur schützen möchten. Klar, an einem einzigen Tag kann man nicht jeden Schnipsel Papier oder jedes Plastikteil auflesen und der Boden ist danach grundgereinigt. Aber: Wir können jungen Generationen zeigen, dass es wertvoll ist, sich für eine intakte Umwelt einzusetzen. Und auch ältere Mitbürger dafür begeistern, öfter mal die Augen offen zu halten.

Und ehrlich gesagt macht es ebenso Spaß, mit den Leuten umherzugehen, ins Gespräch zu kommen und allerlei Unrat zu beseitigen. Das Erlebnis schafft Gemeinschaft und ein Umweltbewusstsein. Und ich habe mich seltsamerweise nicht geekelt danach, sondern war froh, einfach dabei gewesen zu sein.

Dennoch würde ich mir wünschen, dass künftig nicht nur in Großstädten „Mülldetektive“ an der Tagesordnung sind, sondern daneben kleine Kommunen die Möglichkeit hätten, den Umweltfrevlern auf die Schliche zu kommen.