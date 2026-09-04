Neubau in Eichelhardt an B256 Dorfgemeinschaftshaus hat Platz für Vorträge und Feiern Annika Stock 04.09.2026, 09:00 Uhr

i Das neue Dorfgemeinschaftshaus könnte im Frühjahr 2027 seine Türen für Bürger, Vereine und Institutionen öffnen. Noch ist der Bau in vollem Gang. Annika Stock

Der Neubau in Eichelhardt wird künftig für Vereine, Bürger und Weiterbildungen zur Verfügung stehen. Eine mögliche Einweihungsfeier könnte im Frühjahr 2027 erfolgen. Ortschef Rainer Zeuner gibt weitere Einblicke in das bedeutende Projekt.

Die Bauschritte am neuen Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt schreiten weiter voran. Künftig wird der neue Dorfmittelpunkt, der sich in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 256 befindet, Platz für Bürger, Vereine und verschiedene Veranstaltungen bieten. Wie Ortschef Rainer Zeuner ausführt, gibt es zwei Räume, die durch eine mobile Trennwand geteilt sind, die bei Bedarf entfernt werden kann.







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