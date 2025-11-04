„Unser Dorf hat Zukunft“ Dorf Ziegenhain feiert nach Sieg bei Landeswettbewerb 04.11.2025, 18:00 Uhr

i Gesellig und feierlich ging es beim jüngsten Dorfabend in Ziegenhain zu, nach dem der Ort Gold und den dritten Platz beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" geholt hat. Linda Ahrend

Beim jüngsten Dorfabend in Ziegenhain wurde der Gold-Sieg beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gebührend von der Ortsgemeinde gefeiert. Aber was schätzen die Ziegenhainer besonders an ihrem Ort?

Gemeinschaft, Genuss und große Erfolge standen im Mittelpunkt beim jüngsten Dorfabend der Ortsgemeinde Ziegenhain. Beim Dorfabend wurde der Gold-Sieg vom Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gebührend gefeiert. Mit dem dritten Platz hat sich Ziegenhain für den Bundesentscheid qualifiziert und 1000 Euro gewonnen.







