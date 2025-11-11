Jugendarbeit in Altenkirchen Dominic Pritz sagt nach acht Jahren dem Kompa Ade 11.11.2025, 16:32 Uhr

i Dominic Pritz (43) hat am 28. November seinen letzten Arbeitstag im Kompa evangelisches Jugendzentrum Altenkirchen. Acht Jahre war er dort für Kinder und Jugendliche ein fester Ansprechpartner. Annika Stock

Dominic Pritz war überall in der Kreisstadt Altenkirchen unterwegs, um Kindern und Jugendlichen zur Seite zu stehen, und sie auf dem Weg ins Leben zu begleiten, egal ob im Kompa oder mit dem „Maja-Mobil“. Nun hat er seinen Abschied verkündet.

Nach acht Jahren im Jugendzentrum Kompa Altenkirchen heißt es für Dominic Pritz: „Time to Say Goodbye.“ Der 43-Jährige hat am 28. November seinen letzten Arbeitstag im Kompa Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen (Träger ist die evangelische Kirchengemeinde), wie er im Gespräch mit unserer Zeitung in Altenkirchen berichtet.







