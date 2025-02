Angebot des Kompa Altenkirchen Dominic Pritz hat ein offenes Ohr im „Maja-Mobil“ 21.02.2025, 16:15 Uhr

i Dominic Pritz ist seit 1. Oktober 2024 mit dem "Maja-Mobil" in Altenkirchen unterwegs, um Kindern und Jugendlichen, die ihre Freizeit an informellen Treffpunkten „auf der Straße“ verbringen, ein Ohr zu leihen. Annika Stock

Seit Oktober 2024 ist Sozialpädagoge Dominic Pritz regelmäßig in der Kreisstadt Altenkirchen mit dem „Maja-Mobil“ unterwegs, um Kindern und Jugendlichen in problembelasteten Lebenswelten zuzuhören. Das Angebot gibt es bereits seit 2019.

Sozialpädagoge Dominic Pritz tourt an drei Tagen in der Woche durch die Kreisstadt Altenkirchen mit dem „Maja-Mobil“ – auch der Konrad-Adenauer-Platz zählt zu seinen Anfahrtsorten. Das Wort „Maja“ steht für „Mobile Aufsuchende JugendArbeit“ in Altenkirchen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen