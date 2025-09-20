Untersuchung im AK-Land
Doch von Pappe: Was so alles in der Papiertonne landet
Der Anteil von Verpackungsmaterialien in den Papiertonnen ist im Kreis Altenkirchen deutlich gestiegen. Unser Foto entstand in Betzdorf.
Thomas Leurs

Die Verpackung der Internetbestellung, Zeitungspapier, Prospekte – aber auch das eine oder andere, was da nicht reingehört: Die Papiertonne muss für so einiges herhalten. Für was? Der Frage ist der Kreis Altenkirchen jetzt auf den Grund gegangen.

Was landet so alles in den blauen Tonnen im AK-Land? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Untersuchung, die das Witzenhausen-Institut im März und April dieses Jahres im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) durchgeführt hat. Eine Erkenntnis des stichprobenartigen „Deckelhebens“: Die Menschen an Sieg und Wied entsorgen in ihren Tonnen deutlich mehr Verpackungsmaterial und weniger bedrucktes Papier wie Zeitungen, Zeitschriften und ...

