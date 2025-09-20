Untersuchung im AK-Land Doch von Pappe: Was so alles in der Papiertonne landet 20.09.2025, 06:00 Uhr

i Der Anteil von Verpackungsmaterialien in den Papiertonnen ist im Kreis Altenkirchen deutlich gestiegen. Unser Foto entstand in Betzdorf. Thomas Leurs

Die Verpackung der Internetbestellung, Zeitungspapier, Prospekte – aber auch das eine oder andere, was da nicht reingehört: Die Papiertonne muss für so einiges herhalten. Für was? Der Frage ist der Kreis Altenkirchen jetzt auf den Grund gegangen.

Was landet so alles in den blauen Tonnen im AK-Land? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Untersuchung, die das Witzenhausen-Institut im März und April dieses Jahres im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) durchgeführt hat. Eine Erkenntnis des stichprobenartigen „Deckelhebens“: Die Menschen an Sieg und Wied entsorgen in ihren Tonnen deutlich mehr Verpackungsmaterial und weniger bedrucktes Papier wie Zeitungen, Zeitschriften und ...







