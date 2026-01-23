Attacke vor Silvester DNA-Ergebnis: Wolf hat auch in Weitefeld Schafe getötet Michael Fenstermacher

Daniel-D. Pirker 23.01.2026, 19:11 Uhr

i Nun ist wissenschaftlich belegt, dass es sich bei dem Vorfall in Weitefeld um eine Wolfsattacke handelt. Bernd Weissbrod. picture alliance/dpa

Das Ereignis hat viele in Weitefeld und Umgebung aufgewühlt. 22 Schafe starben bei einem Übergriff kurz vor Silvester, viele weitere wurden verletzt. Nun ist wissenschaftlich belegt, dass es sich um eine Wolfsattacke handelt.

22 tote, 12 verletzte und 2 verschwundene Tiere: Allein durch die nüchternen Zahlen wird begreiflich, wie sehr ein Übergriff auf eine Schafherde in der Nacht zu Silvester viele Weitefelder und Menschen aus der Umgebung aufgewühlt hat. Was für viele längst feststand, ist nun auch wissenschaftlich belegt: Die Nutztierrisse gehen – so wie zuvor schon Übergriffe in der näheren Umgebung um die Weihnachtsfeiertage – auf das Konto eines oder mehrere ...







Artikel teilen

Artikel teilen