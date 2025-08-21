Egoisten sind bei der DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen fehl am Platz, das betont der erste Vorsitzende Harald Bracht. Beim Verein stehen der Zusammenhalt, Teamwork und der Spaß am Schwimmen im Vordergrund. Nun feiert die Ortsgruppe 50-jähriges Bestehen.

Zusammenhalt, Teamwork und Spaß am gemeinsamen Hobby – all das vereint die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen. Wie der erste Vorsitzende des Vereins Harald Bracht sich erinnert, sei man früher mit 50 Mitgliedern gestartet. Mittlerweile hat die DLRG Altenkirchen 500 schwimmbegeisterte Mitglieder in unterschiedlichen Altersgruppen. Mehrere Generationen haben hier an der Glockenspitze Schwimmen gelernt.

Ein Hauptaugenmerk ist Bracht besonders wichtig: „Wir wollen Menschen dabei haben, die Begeisterung an der Sache und am Schwimmen an sich haben“, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung, das wir im alten Hallenbad an der Glockenspitze führen. Man wolle keine Einzelkämpfer und Egoisten im Verein. „Und wir machen den Leuten auch klar, dass wir im Gegenzug gerne etwas von ihnen haben wollen – denn wir brauchen Rettungsschwimmer“, sagt er. Nicht jedem würde das gefallen, aber die wirklich Schwimmbegeisterten, die Lust auf Teamwork haben, würden auch bleiben, so Bracht weiter. Toll sei es auch, dass Menschen aus unterschiedlichsten Berufsrichtungen im Verein seien und man sich gegenseitig unterstütze. „Das ist eine tolle Erfahrung für alle“, sagt der erste Vorsitzende lächelnd.

i Der erste Vorsitzende der Ortsgruppe DLRG Altenkirchen Harald Bracht und Jana Pflicht, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgruppe, freuen sich auf das 50-jährige Jubiläum. Sie loben die gelebte Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Ortsgruppe. Annika Stock

Ebenso werde bei den kleinen Nachwuchsschwimmern geschaut, wie und wo die Begeisterung fürs kühle Nass herkomme. Denn Bracht betont: „Kinder sollen sich ihr Hobby selbst aussuchen.“ Kein Kind solle gezwungen durch die Eltern zum Schwimmunterricht kommen und keinen Spaß an der Sache haben.

Schwerpunkt im Angebot der Ortsgruppe sei nach wie vor das Kinderschwimmen ab vier Jahren oder manchmal auch ab dreieinhalb, wie Jana Pflicht, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgruppe, betont. Andernorts würden Kinder erst mit sechs oder sieben Jahren Schwimmen lernen, da sei schon eine gewisse Wasserscheue vorhanden. „Mit dem Programm fahren wir ganz gut“, erklärt sie. Auch, dass junge Nachwuchsschwimmer ab zwölf Jahren in das Schwimmtraining schon miteinbezogen werden, habe sich etabliert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt mittlerweile beim technischen Einsatz, um Feuerwehr und THW künftig als Ortsgruppe besser zu unterstützen. So sei angedacht, für den Altenkirchener Verein ein Einsatzfahrzeug anzuschaffen, um so für bessere Unterstützung zu sorgen. Das sei derzeit in Arbeit, wie Pflicht ausführt. Zu diesem Bereich gehört ebenso ein Strömungsretterlehrgang sowie die generelle Arbeit mit Taucheranzügen und Helmen.

i Im November stehen die Vereinsmeisterschaften in Altenkirchen an. Hier messen sich Rettungsschwimmer in drei Disziplinen im Alter von acht bis 80 Jahren. DLRG Altenkirchen

Die Ortsgruppe Altenkirchen stellt für den Landeskader in Rheinland-Pfalz fünf Schwimmer, hierbei handelt es sich um Kinder von zehn bis 14 Jahren, zur Verfügung. Im November stehen die Vereinsmeisterschaften in Altenkirchen ins Haus. „Alle dürfen vorbeikommen, dss ist dann auch immer sehr emotional“, blicken Pflicht und Bracht auf die Vereinsmeisterschaften. Hier messen sich Rettungsschwimmer in drei Disziplinen im Alter von acht bis 80 Jahren. Auch wenn es ein Wettkampf ist, findet alles in lockerer Atmosphäre statt. Ob diese schon im Hallenbad-Neubau, der sich direkt in Luftlinie zum alten Hallenbad an der Glockenspitze befindet, stattfinden können, ist noch fraglich. Aber: Bald werden die Arbeiten am neuen Hallenbad abgeschlossen sein.

Wie VG-Bürgermeister Fred Jüngerich auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ist die Eröffnung des neuen Hallenbads an der Glockenspitze Ende November 2025 vorgesehen. Zuerst müssen vor der Eröffnung die technischen Abläufe im Probebetrieb getestet werden. Einen Tag der offenen Tür für interessierte Bürger solle es ebenfalls, wie angedacht, geben, dieser werde aber wahrscheinlich nicht im November stattfinden, sondern möglicherweise erst im Frühjahr 2026, so Jüngerich. Die DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen freut sich sehr darauf, bald im neuen Gebäude tätig zu sein und Kurse anzubieten. „Die Vorfreude ist riesig“, betonen Pflicht und Bracht. Sie loben den Zusammenhalt zwischen VG, ASG und DLRG.

i Mit Spannung und Vorfreude wird seitens der DLRG Altenkirchen die Eröffnung des Hallenbad-Neubaus an der Glockenspitze erwartet. Annika Stock

Insgesamt ist die Ortsgruppe Altenkirchen auf vielen Schwimmveranstaltungen in Deutschland vertreten und schickt auch regelmäßig Rettungsschwimmer als Unterstützung an Nord- oder Ostsee. Die Ortsgruppe Altenkirchen hat einen DLRG-Stützpunkt in Wissen, der Sitz des Vereins befindet sich in Altenkirchen.

Auch wenn die Nachfrage bei der Ortsgruppe Altenkirchen groß ist – man wolle dennoch schauen, dass das Vereinsambiente und das Angebot weiterhin familiär bleiben. „Wir wollen jeden noch persönlich ansprechen können und diesen auch kennen“, betont der erste Vorsitzende Harald Bracht den Anspruch der Ortsgruppe. Auch ein Lachen muss noch drin sein. Er lobt die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Bemerkenswert sei es, dass es viele Helfer bei der DLRG Altenkirchen gibt, obwohl der Verein keine Übungsleitervergütung zahlt. Das sei andernorts nicht so, wie Bracht ausführt. Auch dies zeige den starken Zusammenhalt und die Bereitschaft der Mitglieder, zu helfen. Denn leider sei in den heutigen Zeiten so etwas nicht mehr selbstverständlich, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war, so Bracht.

i Landesmeisterschaften 2023 in Mainz - das erste Mal nach Corona fuhr eine kleinere Delegation der Ortsgruppe Altenkirchen in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Jana Pflicht

Für Mitglieder und Förderer wird es am 30. August eine Jubiläumsfeier in Werkhausen geben. „Ich möchte da den vielen Freunden der DLRG, den Förderern und Mitgliedern einfach Danke sagen“, blickt Harald Bracht voraus. Besonders schön sei es, dass sich schon Freunde der Ortsgruppe angekündigt haben, die mittlerweile in anderen Bundesländern wohnen und extra zur Feier vorbeikommen – auch das zeige die Verbundenheit, die viele Bürger mit der Ortsgruppe auch Jahre später noch verbindet. Man freue sich darauf, Kinder, Eltern und Großeltern zu empfangen, so Bracht. Es sei eben auch ein Familienevent für die Mitglieder. Und man wolle sich für die Unterstützung bedanken.

i Am 16. Januar 1975 wurde die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Altenkirchen gegründet. DLRG Altenkirchen

Die DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen

Am 16. Januar 1975 wurde die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Altenkirchen gegründet. Zu den Initiatoren zählen Martin Hamdorf, Jochen Schulz, Johannes Künkel und Michael Reuber. Harald Bracht hat als Kleinkindschwimmlehrer angefangen mit ein paar Freunden. Gemeinsam haben sie die Ortsgruppe Altenkirchen in den 80er-Jahren neu aufgestellt. Die Motivation damals: „Die DLRG hat uns Rückhalt im Leben gegeben“, so Bracht, der ehemaliger Polizist ist. Die Tätigkeit im Verein habe ihm persönlich Ausgleich zur Polizeiarbeit gebracht. Früher hatte der Verein 50 Mitglieder, mittlerweile sei man bei 500 angelangt. Die DLRG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, und bildet Rettungsschwimmer aus. Die DLRG Ortsgruppe Altenkirchen gehört zum Bezirk Westerwald-Taunus, welcher wiederum dem Landesverband Rheinland-Pfalz angegliedert ist. Weitere Infos zum Angebot der Ortsgruppe gibt es unter https://altenkirchen.dlrg.de/