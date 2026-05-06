Event in Altenkirchener Bar
DJ Errico will Begeisterung für Elektromusik wecken 
Guiliano Errico (27) ist schon viel in der Welt herumgekommen durch seine Tätigkeit als DJ. Nun möchte er ein regionales DJ-Even
Guiliano Errico (27) ist schon viel in der Welt herumgekommen durch seine Tätigkeit als DJ. Nun möchte er ein regionales DJ-Event in Altenkirchen etablieren.
Annika Stock

„Errico with you“ (übersetzt: „Errico mit dir“) so heißt eine neue kostenlose Eventreihe, die DJ Guiliano Errico aus Obernau zusammen mit Ante Kelava von der Seitenlinie Sportbar in Altenkirchen etablieren möchte. 

Lesezeit 3 Minuten
Guiliano Errico hat sich als DJ einen Namen gemacht, ist bereits in 17 Ländern unterwegs gewesen, hat auf einem Schiff mehrere Monate Reisende mit seiner Musik begleitet und ist auf Festivals aufgetreten. Nun hat sich der 27-Jährige ein neues Projekt vorgenommen, das er zusammen mit Ante Kelava in der „Seitenlinie Sportsbar“ in Altenkirchen realisiert.

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