Der Verkaufswagen der Daadener Metzgerei Schmidt wurde auf dem Betzdorfer Wochenmarkt zum Kundenmagneten. Was ist die Philosophie dahinter? Unsere Zeitung fragte Inhaber Dirk Schmidt.
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Zum zweiten Mal war die Metzgerei Schmidt aus Daaden bereits auf dem Betzdorfer Wochenmarkt präsent – und stieß auf großes Interesse bei den Kunden. Die Resonanz war ebenfalls positiv, wie Inhaber Dirk Schmidt berichtet. Der Kundenerfolg zeigte: Seine Idee, nicht nur zum Beispiel in Hachenburg, Kirchen oder Eiserfeld seine Waren zu verkaufen, könnte sich auszahlen.