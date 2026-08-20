Daadener Metzgerei in Betzdorf
Dirk Schmidt: „Fleischkauf ist Vertrauenssache“
Der Inhaber der Metzgerei Schmidt, Dirk Schmidt, mit der hauptverantwortlichen Verkäuferin seines Verkaufswagens, Sonja Helsper,
Der Inhaber der Metzgerei Schmidt, Dirk Schmidt, mit der hauptverantwortlichen Verkäuferin seines Verkaufswagens, Sonja Helsper, der nun jeden Dienstag seine Waren auf dem Betzdorfer Wochenmarkt anbietet.
Daniel-D. Pirker

Der Verkaufswagen der Daadener Metzgerei Schmidt wurde auf dem Betzdorfer Wochenmarkt zum Kundenmagneten. Was ist die Philosophie dahinter? Unsere Zeitung fragte Inhaber Dirk Schmidt.

Lesezeit 3 Minuten
Zum zweiten Mal war die Metzgerei Schmidt aus Daaden bereits auf dem Betzdorfer Wochenmarkt präsent – und stieß auf großes Interesse bei den Kunden. Die Resonanz war ebenfalls positiv, wie Inhaber Dirk Schmidt berichtet. Der Kundenerfolg zeigte: Seine Idee, nicht nur zum Beispiel in Hachenburg, Kirchen oder Eiserfeld seine Waren zu verkaufen, könnte sich auszahlen.
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