Nach Gasexplosion in Daaden Dirk Kosbab rettete Jungen: „Hilfe, Hilfe, habe ich gehört“ 30.09.2025, 09:00 Uhr

i Dirk Kosbab war einer der Ersten vor Ort nach der Gasexplosion in der Betzdorfer Straße in Daaden. Durch Hilferufe wurde er auf den Jungen aufmerksam und half ihm aus den Trümmern. Thomas Leurs

Auf Facebook macht die Geschichte rasch die Runde: Nach der Explosion in Daaden ist Dirk Kosbab schnell vor Ort. Als er Hilferufe hört, zögert er nicht lange und holt den schwer verletzten Jungen aus den Trümmern. Unsere Zeitung hat ihn getroffen.

Wenn Dirk Kosbab von den Geschehnissen vom vergangenen Donnerstag erzählt, wirkt er nicht, als wolle er mit einer großen Leistung prahlen. Ganz im Gegenteil, er selbst sieht sich nicht als Held. Seine Tat ist aber doch bemerkenswert. In den sozialen Medien hat sie am vergangenen Wochenende schnell die Runde gemacht.







