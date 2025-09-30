Auf Facebook macht die Geschichte rasch die Runde: Nach der Explosion in Daaden ist Dirk Kosbab schnell vor Ort. Als er Hilferufe hört, zögert er nicht lange und holt den schwer verletzten Jungen aus den Trümmern. Unsere Zeitung hat ihn getroffen.
Wenn Dirk Kosbab von den Geschehnissen vom vergangenen Donnerstag erzählt, wirkt er nicht, als wolle er mit einer großen Leistung prahlen. Ganz im Gegenteil, er selbst sieht sich nicht als Held. Seine Tat ist aber doch bemerkenswert. In den sozialen Medien hat sie am vergangenen Wochenende schnell die Runde gemacht.