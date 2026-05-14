Krankheitsfall ist der Grund
Dinosaurier-Shows im Kulturwerk Wissen abgesagt
Im Wissener Kulturwerk gibt es am Pfingstsonntag nun doch keine kunstvoll animierten Dino-Modelle zu sehen.
Im Wissener Kulturwerk gibt es am Pfingstsonntag nun doch keine kunstvoll animierten Dino-Modelle zu sehen.
Oliver Dietze. dpa

Besonders bei einigen jungen Dino-Fans dürfte die Enttäuschung groß sein: Im Kulturwerk gibt es am Pfingstsonntag doch keine Modelle der Urzeitechsen zu sehen. Der Grund für die Absage ist allerdings nachvollziehbar. 

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Einige Familien mit Kindern aus dem Wisserland und darüber hinaus dürften sich diesen Termin bereits im Kalender vorgemerkt haben: Am Pfingstsonntag, 24. Mai, sollte die Show „Dinosaurier – Im Land der Giganten“ für zwei Vorführungen im Kulturwerk in Wissen gastieren.

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