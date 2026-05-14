Krankheitsfall ist der Grund Dinosaurier-Shows im Kulturwerk Wissen abgesagt Michael Fenstermacher 14.05.2026, 11:00 Uhr

i Im Wissener Kulturwerk gibt es am Pfingstsonntag nun doch keine kunstvoll animierten Dino-Modelle zu sehen. Oliver Dietze. dpa

Besonders bei einigen jungen Dino-Fans dürfte die Enttäuschung groß sein: Im Kulturwerk gibt es am Pfingstsonntag doch keine Modelle der Urzeitechsen zu sehen. Der Grund für die Absage ist allerdings nachvollziehbar.

Einige Familien mit Kindern aus dem Wisserland und darüber hinaus dürften sich diesen Termin bereits im Kalender vorgemerkt haben: Am Pfingstsonntag, 24. Mai, sollte die Show „Dinosaurier – Im Land der Giganten“ für zwei Vorführungen im Kulturwerk in Wissen gastieren.







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