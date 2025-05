Markus Bläser, Marc Nilius und Marcus Abel sind Macher mit Visonen. Beinahe wöchentlich treffen sich die drei im Hexagon in Wissen, um die Zukunft ins Visier zu nehmen. Als Orgateam des Digital-Stammtisch Westerwald bereiten sie hochkarätige Veranstaltungen beispielsweise in Sachen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und "Energie der Zukunft" vor.

Dabei fing im Jahre 2018 alles ganz locker an: "Mir fehlte der Austausch mit anderen IT-lern der Region, und ich dachte, es wäre cool, wenn ich abends mit jemandem beim Bier zusammensitzen könnte, der mich versteht", schildert Marc Nilius, seines Zeichens Wissener IT-Unternehmer, den zündenden Gedanken. Sein Freund Markus Bläser ist ebenfalls Unternehmer und stattet Firmen mit KI und Datenanalysesystemen (Voraussetzung für die spätere Arbeit mit KI) aus. So gründeten die beiden den Digitalen Stammtisch Wissen.

„Den ganzen Tag digital zu sein, das fördert Austausch und Ideen nicht.“

Marcus Abel vom Digital Stammtisch Westerwald

"Zu Beginn waren wir zu zweit, dann oft zu viert oder zu fünft, später wurden es dann mehr", sagt Markus Bläser. Der zunehmende Erfolg freute die beiden, gleichzeitig jedoch stellte sich der Effekt ein, dass viele über ein Thema redeten, aber ausgewiesene Experten fehlten. "Über ein Thema reden ist nett, aber wenn viele kommen, die etwas lernen wollen, fehlt etwas", skizziert Nilius die damalige Situation, die dazu führte, dass er und Bläser dem Ganzen einen professionellen Unterbau verleihen wollten, ein Ansatz, der allerdings vorerst durch Corona ausgebremst wurde.

Versuche, den Stammtisch online zu organisieren, scheiterten. "Den ganzen Tag digital zu sein, das fördert Austausch und Ideen nicht“, macht Marcus Abel, der im Jahre 2022 zum Orgateam stieß, deutlich, und Markus Bläser ergänzt: "So ist der digitale Stammtisch zu verstehen, wir feiern das Zusammensein und den Austausch im wörtlichen Sinne". Dieser Gedanke nahm dann nach der Pandemie erneut Fahrt auf: Themen wurden geplant, Referenten gesucht und Lokalitäten gebucht, es gab zahlreiche Veranstaltungen, die sich vor allem mit KI und Digitalisierung befassten, immer präsentiert von einem oder mehreren Fachreferenten, wie beispielsweise von Alexander Nickel (Firma Tünkers-Nickel), der über neue Transportdrohnensysteme sprach oder vor wenigen Wochen Markus Mann von der Firma "Mann-Naturenergie", der gemeinsam mit Ralf Simon von der Universität Bingen Möglichkeiten darstellte, wie Unternehmen oder gar Kommunen in Sachen Energie weitestgehend autark werden können.

Kostenfrei dank Sponsoring

"Das waren tolle Veranstaltungen, und das ist unser Qualitätsstandard, den wir gesetzt haben", freut sich Markus Bläser über den Erfolg. Mittlerweile kommen zu beinahe allen "Stammtischevents" um die 50 Teilnehmer, Tendenz steigend. Kein Wunder, ist es doch eine Win-Win-Situation, denn einerseits erhalten die Besucher wertvolle Informationen und Beispiele, die sich oft auch im eigenen Bereich, sei es privat oder geschäftlich, anwenden lassen, zum anderen gibt es einen regen Austausch Gleichgesinnter in lockerer Atmosphäre. Obendrein ist das Ganze kostenfrei (Sponsoring erfolgt über die Wirtschaftsförderung des Kreises und Unternehmen).

Die drei Organistoren arbeiten vollkommen ehrenamtlich für die digitale Zukunft des Westerwaldes: "Wir verstehen uns als Impulsgeber und Impulsnehmer", macht Marcus Abel die Zielrichtung und gegenseitigen Vorteile klar. Diese dürften dann auch am 3. Juli beim Sommerevent des Digitalen Stammtischs mit an vorderster Stelle stehen, wenn mehrere Redner unter dem Thema "E-Commerce" im Wissener Walzwerk (bei schönem Wetter auf der Dachterrasse, Anmeldung unter www.digital-ww-sieg.de) darüber referieren werden, wie man mit dem Internet Geld verdienen kann. Weitere Events sind für dieses und nächstes Jahr geplant: "Wir haben noch was in petto", sagt Marc Nilius. Nimmt man zum Maßstab, wie sich der digitale Stammtisch entwickelt hat, dürfte dies einiges sein.