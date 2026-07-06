Fahrradevent am Sonntag
Dieses Fazit ziehen Kreis und Polizei zu Siegtal pur
Viele Radfahrer haben den 5. Juli genutzt, um auf der autofreien B62 eine Radtour zu unternehmen.
Viele Radfahrer haben den 5. Juli genutzt, um auf der autofreien B62 eine Radtour zu unternehmen.
Thomas Leurs

Am Sonntag, 5. Juli, hieß es wieder freie Fahrt für Radfahrer auf der B62. Von Siegburg bis Siegen war bei „Siegtal pur“ die Bundesstraße für Autofahrer größtenteils gesperrt. Der Kreis zieht ein überaus positives Fazit.

Lesezeit 2 Minuten
Das Wetter ist mit starker Bewölkung vielleicht nicht das Ideale gewesen. Trotzdem haben viele Menschen aus dem AK-Land den vergangenen Sonntag bei „Siegtal pur“ genutzt und sind auf der autofreien Bundesstraße 62 zu einem Ausflug unterwegs gewesen. Der Kreis selbst bewertet die Veranstaltung als Erfolg.
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