Am Sonntag, 5. Juli, hieß es wieder freie Fahrt für Radfahrer auf der B62. Von Siegburg bis Siegen war bei „Siegtal pur“ die Bundesstraße für Autofahrer größtenteils gesperrt. Der Kreis zieht ein überaus positives Fazit.
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Das Wetter ist mit starker Bewölkung vielleicht nicht das Ideale gewesen. Trotzdem haben viele Menschen aus dem AK-Land den vergangenen Sonntag bei „Siegtal pur“ genutzt und sind auf der autofreien Bundesstraße 62 zu einem Ausflug unterwegs gewesen. Der Kreis selbst bewertet die Veranstaltung als Erfolg.