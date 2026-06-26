Pläne für Areal am Ortseingang Dieser Discounter könnte sich in Nauroth ansiedeln Daniel-D. Pirker 26.06.2026, 20:00 Uhr

i Am Ortseingang von Nauroth soll ein Einzelhandelsmarkt entstehen, dabei bleibt es aber voraussichtlich nicht. Daniel-D. Pirker

In Nauroth wird in absehbarer Zeit ein Einzelhandelsmarkt samt Backshop, Café und Fachmarkt entstehen. Der Ortsbürgermeister lässt durchblicken, dass es auf einen bestimmten Discounter hinausläuft – und gleich mehrere Gebäude geplant sind.

Auf 800 Quadratmetern soll ein Einzelhandelsmarkt auf einem Gewerbegebiet in Nauroth entstehen. Wie unsere Zeitung von Ortsbürgermeister Julian Schwan erfährt, zeichne sich „relativ konkret“ ab, dass es auf einen Penny-Markt hinausläuft. Derzeit befinde man sich noch in Verhandlungen.







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