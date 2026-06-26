In Nauroth wird in absehbarer Zeit ein Einzelhandelsmarkt samt Backshop, Café und Fachmarkt entstehen. Der Ortsbürgermeister lässt durchblicken, dass es auf einen bestimmten Discounter hinausläuft – und gleich mehrere Gebäude geplant sind.
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Auf 800 Quadratmetern soll ein Einzelhandelsmarkt auf einem Gewerbegebiet in Nauroth entstehen. Wie unsere Zeitung von Ortsbürgermeister Julian Schwan erfährt, zeichne sich „relativ konkret“ ab, dass es auf einen Penny-Markt hinausläuft. Derzeit befinde man sich noch in Verhandlungen.