Autohandel statt Discounter Diesen XXL-Plan hatte Aldi für ATU-Gelände in Betzdorf 27.11.2025, 09:26 Uhr

i In direkter Nachbarschaft des ehemaligen ATU-Geländes, das wiederbelebt werden soll, befindet sich eine Aldi-Filiale. Der Discounter hatte mal große Pläne für die anliegenden Flächen. Daniel-D. Pirker

Auf dem ehemaligen ATU-Gelände in Betzdorf kehrt neues Leben ein. Vor wenigen Jahren hatte Aldi die Fläche noch für eigene Pläne im Blick. Das Gesicht der Wilhelmstraße wäre heute ein deutlich anderes.

Mit dem trostlosen Anblick soll es schon bald vorbei sein an der Betzdorfer Wilhelmstraße 74. Das verwilderte Gelände und die leerstehende Werkstatt auf dem ehemaligen ATU-Gelände gegenüber von Getränke Hoffmann haben endlich eine neue Zukunft. Ein Investoren-Duo will den Standort wiederbeleben.







Artikel teilen

Artikel teilen