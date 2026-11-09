Noch sind die Vorhaben des Zukunftsplans für Betzdorf noch lange nicht Realität, aber im Konzeptentwurf wird es dann doch recht konkret, wohin die Reise geht. Was ist also nun genau für welche Bereiche in den nächsten zehn bis 15 Jahren angedacht?
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Die Innenstadt Betzdorfs wird sich an einigen Stellen spürbar verändern. Das steht fest, wenngleich nicht sicher ist, ob die Vorhaben in einem Zukunftsplan so auch tatsächlich im Detail realisiert werden können. Doch mit dem – so der offizielle Name – Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) wird die Grundlage gelegt, um an Fördermittel zu kommen.