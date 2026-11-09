Betzdorf im Wandel Diese Veränderungen sieht Zukunftsplan konkret vor Daniel-D. Pirker 09.11.2026, 16:02 Uhr

i Betzdorf von einer seiner schönsten Seiten – doch nicht aus jeder Perspektive erscheint die Stadt so idyllisch wie zur blauen Stunde. Die Umsetzung eines Zukunftsplans könnte dies ändern. Markus Döring

Noch sind die Vorhaben des Zukunftsplans für Betzdorf noch lange nicht Realität, aber im Konzeptentwurf wird es dann doch recht konkret, wohin die Reise geht. Was ist also nun genau für welche Bereiche in den nächsten zehn bis 15 Jahren angedacht?

Die Innenstadt Betzdorfs wird sich an einigen Stellen spürbar verändern. Das steht fest, wenngleich nicht sicher ist, ob die Vorhaben in einem Zukunftsplan so auch tatsächlich im Detail realisiert werden können. Doch mit dem – so der offizielle Name – Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) wird die Grundlage gelegt, um an Fördermittel zu kommen.







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