Neue Kneipe Plan B in Betzdorf Diese Speisen werden serviert – und diese (noch) nicht Daniel-D. Pirker 13.07.2026, 16:00 Uhr

i Aus Hellerklause wird Plan B: Gastronom Flo Schneider belebt die Betzdorfer Kneipenlandschaft neu. Im vierten Jahre, in der er die Linde betreibt, übernimmt er auch die Stadthallen-Kneipe. Daniel-D. Pirker

Bald eröffnet die Kneipe in der Betzdorfer Stadthalle neu unter Linde-Pächter Flo Schneider. Seine Pläne zeichnen sich immer konkreter ab. Das gilt auch für das Speiseangebot. Was soll serviert werden? Und wieso gibt es zum Start noch keine Brotzeit?

Die Vorbereitungen für das Plan B in der Betzdorfer Stadthalle biegen auf die Zielgerade ein. Das offizielle Eröffnungsdatum am 18. September rückt näher. Nun gibt es vom Inhaber konkrete Details zum Speiseangebot. Gastronom Florian Schneider, der schon seit einigen Jahren die Betzdorfer Schankwirtschaft Zur Linde betreibt, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass das Essen eine Ergänzung zum Kneipenbetrieb sein soll.







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