Diese Schulen im AK-Land stehen bei Eltern hoch im Kurs

Im kommenden Schuljahr werden 1153 Noch-Viertklässler auf eine der elf weiterführenden Schulen im Kreis Altenkirchen wechseln. Diese Zahl hat die Kreisverwaltung bekannt gegeben. Das bedeutet einen Anstieg von 94 Mädchen und Jungen im Vergleich zum Beginn des laufenden Schuljahrs 2024/2025, als 1059 Schüler die Grundschulen verließen. Auch wenn die Anmeldezahl (Stand 6. März) noch vorläufig ist, markiert sie ein Fünfjahreshoch an Sieg und Wied. Der Spitzenwert in dieser Zeitspanne lag bislang im Schuljahr 2023/2024 mit 1073 Wechslern in die Sekundarstufe I.

Für den Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus kommt dieser aktuelle Anstieg nicht unerwartet. „Das korrespondiert mit den Zahlen, die uns aus den Grundschulen vorliegen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Es ist demnach wieder ein geburtenstärkerer Jahrgang, der vor einem Wechsel zu einem Gymnasium, einer Integrierten Gesamtschule (IGS) oder einer Realschule plus steht, stellt der für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete fest. „Die Tendenz wird auch in den kommenden Schuljahren nach oben gehen“, betont er.

Gymnasium Betzdorf startet Schuljahr mit sieben statt fünf Klassen

Doch wohin zieht es die künftigen Fünftklässler im AK-Land nach den Sommerferien? Hier lässt sich aus den Zahlen herauslesen, dass der Zulauf vor allem in Richtung der drei Gymnasien im Kreis geht. Insbesondere das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf-Kirchen steigert die Anmeldezahlen binnen eines Schuljahrs von 100 auf 169 – wird also im kommenden Schuljahr mit sieben statt mit bislang vier fünften Klassen an den Start gehen. Auch beim Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen (116 Anmeldungen im Vergleich zu 88 im laufenden Schuljahr) und beim Kopernikus-Gymnasium in Wissen (aktuell 140 Neuzugänge, vor einem Jahr 135) zeigt der Pfeil nach oben. Das heißt mit Blick auf die Anzahl der Klassen, dass Wissen weiter fünfzügig aufgestellt sein wird und in Altenkirchen künftig ebenfalls wieder eine fünfte Klasse unterrichtet wird – eine mehr als derzeit und wieder ebenso viele wie bereits im Schuljahr 2023/2024).

Addiert man die Anmeldezahlen an den drei Gymnasien, stellt man fest, dass sich der Gesamtanstieg im Kreis Altenkirchen rein rechnerisch komplett auf diese Schulform konzentriert. 425 Mädchen und Jungen sollen hier ab dem 18. August fürs Leben lernen, lediglich 323 Anmeldungen gab es ein Jahr zuvor. „Die Zahlen belegen, dass das Gymnasium für viele Eltern nach wie vor die erstrebenswerte Schulform für ihren Nachwuchs ist“, so Tobias Gerhardus. Allerdings kann sich der Kreisbeigeordnete noch einen weiteren Grund vorstellen, warum vor allem das Gymnasium auf dem Struthof bei den Neuzugängen ganz weit vorne liegt. Die IGS Betzdorf-Kirchen habe ursprünglich mehr als 160 Anmeldungen verzeichnet, 50 mehr als die gesetzlich vorgegebene Aufnahmekapazität erlaube. „Da werden viele Eltern nach einer Alternative für ihre Kinder gesucht haben“, argumentiert er. Aber stößt das Gymnasium bei sieben fünften Klassen nicht an seine Kapazitätsgrenzen? Hier gibt Gerhardus Entwarnung. Zwar sei damit zu rechnen, dass durch den starken Zulauf die Schülerzahl wieder bis in den vierstelligen Bereich anwachsen werde, doch Raumnot gehe damit nicht einher. „Vor zehn Jahren wurden mehr als 1300 Schüler auf dem Struthof unterrichtet“, erinnert sich der Kreisbeigeordnete an Container-Zeiten. Davon sei man aktuell aber noch weit entfernt, rechnet er vor.

„Ich hoffe, dass die Schule jetzt den Turnaround geschafft hat.“

Erster Kreisbeigeordneter Tobias Gerhardus zur Zukunft der Bertha-von-Suttner-Realschule plus in Betzdorf

Eine interessante Entwicklung lässt sich auch aus den Anmeldezahlen für die fünf Realschulen plus im AK-Land herauslesen. Auch wenn sich insgesamt keine großen Veränderungen abzeichnen (392 Mädchen und Jungen stehen nach den Sommerferien vor einem Wechsel hierhin – ein Jahr zuvor waren es 400), so scheint die Betzdorfer „Bertha“ ihre Krise überwunden zu haben, die sie im Schuljahr 2023/2024 zwischenzeitlich sogar in die Einzügigkeit hinuntergezogen hat. Auch wenn die aktuell 57 Neuanmeldungen für das kommende Schuljahr in absoluten Zahlen immer noch den niedrigsten Wert aller fünf Einrichtungen markieren, so schafft man es an der Bertha-von-Suttner-Realschule plus doch im zweiten Jahr in Folge, Unterricht in drei fünften Klassen anzubieten. „Es war also keine Eintagsfliege im laufenden Schuljahr“, stellt Gerhardus fest. „Ich hoffe, dass die Schule jetzt den Turnaround geschafft hat.“

In insgesamt 19 Klassen sollen die künftigen Realschüler nach den Sommerferien unterrichtet werden, weiterhin fünf davon an der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen. Hier sanken die Anmeldezahlen von 113 auf 104 Mädchen und Jungen. Weiterhin vier Einstiegsklassen bietet die Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen für 77 neue Schüler an. Vor einem Jahr gab es hier 83 Anmeldungen. Ihre Positionen „getauscht“ haben die Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden und die Westerwaldschule in Gebhardshain. In Daaden gibt es im neuen Schuljahr vier (statt drei) fünfte Klassen, was 83 Neuanmeldungen (vor einem Jahr 57) „geschuldet“ ist. Dagegen wird Gebhardshain nach den Sommerferien mit drei (statt vier) Klassen an den Start gehen. Die Anmeldezahl sank hier von 94 auf 71.

Integrierte Gesamtschulen sind „gedeckelt“

Keine Veränderungen, weil gesetzlich so vorgesehen, gibt es an den drei Integrierten Gesamtschulen in Horhausen, Hamm und Betzdorf-Kirchen. Die „Deckelung“ der Schülerzahl hat zur Folge, dass auch im kommenden Schuljahr jeweils 112 Mädchen und Jungen in jeweils vier fünften Klassen ihre weiterführende Schulausbildung beginnen.