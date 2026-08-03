Gebäude in Betzdorf
Diese Schäden stellt Baukontrolleur am Brandhaus fest
Wie es mit dem Brandhaus in Betzdorf weitergeht, ist weiter offen.
Wie es mit dem Brandhaus in Betzdorf weitergeht, ist weiter offen.
Thomas Leurs

Nachdem das Koblenzer Verwaltungsgericht dem Widerspruch des Besitzers des Hauses in der Bahnhofstraße in Betzdorf stattgegeben hat, ist die Zukunft des Gebäudes wieder offen. In einer ausführlichen Begründung geht das Gericht auf die Schäden ein.

Lesezeit 1 Minute
Das Gebäude in der Betzdorfer Innenstadt, das wegen eines Brandes des Nachbargebäudes im Januar 2024 seitdem unbewohnbar ist, wird vorerst stehen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Koblenz hatte zugunsten des Hausbesitzers entschieden, der seine Immobilie erhalten und wieder vermieten will.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren