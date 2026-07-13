Nach Fördergerüst-Montage Diese Pläne sind für zweiten Kreisel in Herdorf bekannt Daniel-D. Pirker 13.07.2026, 20:30 Uhr

i Auf breites Interesse stieß die Montage der Nachbildung eines Fördergerüsts auf einem Verkehrskreisel in Herdorf. Daniel-D. Pirker

Herdorf ist nun nach der Montage der Nachbildung eines Fördergerüsts um ein Wahrzeichen reicher. Es gibt auch Überlegungen für den zweiten Verkehrskreisel im Städtchen, die in eine ähnliche Richtung gehen – und sich dann doch spürbar unterscheiden.

Die Nachbildung des Fördergerüsts der Grube San Fernando steht nun auf dem Verkehrskreisel am Herdorfer Hüttenhaus und zieht die Blicke auf sich. Herdorf hat sich mit Unterstützung aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader ein neues Wahrzeichen geschaffen.







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