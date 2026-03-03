Attacke in Innenstadt Betzdorf Diese neuen Hintergründe liefert die Polizei Daniel-D. Pirker 03.03.2026, 16:00 Uhr

i Am 3. Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt zwischen Rampenwendel und Rathaus krankenhausreif geprügelt. Thomas Leurs

Wer prügelte einen Grünebacher in der Innenstadt Betzdorf ins Krankenhaus? Die Polizei informierte jüngst über zwei Tatverdächtige. Auf Anfrage unserer Zeitung gibt die Polizeiinspektion Betzdorf nun Antworten auf Fragen, die offenblieben.

Seit Wochen bewegt die Region Betzdorf der Fall eines Grünebachers, der Anfang des Jahres in der Betzdorfer Innenstadt ins Krankenhaus geprügelt wurde. Und seit Montag ist bekannt, dass die Polizei einen entscheidenden Durchbruch erzielt hat. Der 19-jährige mutmaßliche Haupttäter wurde festgenommen und befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft in einer Jugendhaftanstalt.







