Bluttat in Kirchen Diese neuen Details gibt Staatsanwaltschaft bekannt Daniel-D. Pirker 01.04.2026, 16:10 Uhr

i Am 18. März kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Haus in der Stadt Kirchen. Ein 24-Jähriger wurde mutmaßlich ermordet. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Der mutmaßliche Mord eines 24-Jährigen in der Stadt Kirchen rüttelt die Region auf. Viele Fragen waren bislang offen. Die Staatsanwaltschaft informiert nun über neue Details, etwa zum Obduktionsergebnis.

Ein 24-Jähriger wurde am 18. März im Kirchener Wohngebiet Brühlhof ermordet. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte unserer Zeitung, dass sie in dem Fall gegen einen 27-Jährigen ermittelt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler liefert nun neue Details zum Tathergang und den Beteiligten.







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