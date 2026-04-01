Bluttat in Kirchen
Diese neuen Details gibt Staatsanwaltschaft bekannt
Am 18. März kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Haus in der Stadt Kirchen. Ein 24-Jähriger wurde mutmaßlich ermordet.
Am 18. März kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Haus in der Stadt Kirchen. Ein 24-Jähriger wurde mutmaßlich ermordet.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Der mutmaßliche Mord eines 24-Jährigen in der Stadt Kirchen rüttelt die Region auf. Viele Fragen waren bislang offen. Die Staatsanwaltschaft informiert nun über neue Details, etwa zum Obduktionsergebnis.

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Ein 24-Jähriger wurde am 18. März im Kirchener Wohngebiet Brühlhof ermordet. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte unserer Zeitung, dass sie in dem Fall gegen einen 27-Jährigen ermittelt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler liefert nun neue Details zum Tathergang und den Beteiligten.

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