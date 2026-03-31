Bluttat scheint Ausnahme Diese Gewalttaten in Kirchen bestimmten Schlagzeilen Daniel-D. Pirker 31.03.2026, 15:00 Uhr

i Im Dezemeber 2024 sollen sich laut Anklage dramatische Szenen vor dem Kirchener Krankenhaus abgespielt haben. Das Mitglied einer syrischen Bande soll mit einer Pistole auf einen "Geschäftspartner" geschossen haben. Daniel-D. Pirker

Ein Mann wird im eigenen Haus in Kirchen erstochen. Vergleichbare Fälle finden sich in den Archiven für die Stadt in jüngster Vergangenheit keine. Doch ein Blick in die Archive offenbart: Gewalt ist in Einzelfällen auch in Kirchen Realität.

Diese Tat sorgt für Gesprächsstoff weit über die Grenzen der Stadt Kirchen hinaus. Ein 24-jähriger Mann soll in seinem eigenen Wohnhaus von einem 27-Jährigen ermordet worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigt entsprechende Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter, der mehrfach auf das Opfer eingestochen haben soll.







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