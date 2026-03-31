Ein Mann wird im eigenen Haus in Kirchen erstochen. Vergleichbare Fälle finden sich in den Archiven für die Stadt in jüngster Vergangenheit keine. Doch ein Blick in die Archive offenbart: Gewalt ist in Einzelfällen auch in Kirchen Realität.
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Diese Tat sorgt für Gesprächsstoff weit über die Grenzen der Stadt Kirchen hinaus. Ein 24-jähriger Mann soll in seinem eigenen Wohnhaus von einem 27-Jährigen ermordet worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigt entsprechende Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter, der mehrfach auf das Opfer eingestochen haben soll.