Diese fünf Lösungen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Randale, Polizisten, die von Gruppen angegangen werden, Schmierereien: Nicht nur Betzdorf leidet an entsprechenden Vorfällen. Was tun? Betzdorfs Stadtbürgermeister und CDU-Landtagskandidat Johannes Behner stellt seine Überlegungen dazu vor.
Lesezeit 4 Minuten
Hat Deutschland ein Problem mit dem Erscheinungsbild seiner Innenstädte? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Diskussion um diese Frage im Zusammenhang mit Migrantengruppen mit einer provokanten Aussage angeheizt. Die öffentliche Auseinandersetzung zeigt: Merz hat einen Nerv in der Bevölkerung getroffen.