Areal um Hüttenhaus Herdorf Diese Fördergerüst-Nachbildung kommt bald auf Kreisel Daniel-D. Pirker 25.06.2026, 17:30 Uhr

i Aktuell ist die Nachbildung eines San-Fernando-Fördergerüsts noch auf dem Gelände der Firma Mudersbach in Friedewald gelagert. Bergbau-Enthusiast und Stahlprofi Bernd Mudersbach ist für die Realisierung verantwortlich. Daniel-D. Pirker

Das Areal um das Hüttenhaus Herdorf erfährt bald eine sichtbare Aufwertung: Die Nachbildung eines San-Fernando-Fördergerüsts wird auf der Verkehrsinsel aufgestellt. Vorab machte sich unsere Zeitung ein Bild von dem bereits fertigen Modell.

. „Das wird eine Augenweide“, ist Bernd Mudersbach überzeugt. Sein Stolz auf das Geschaffene ist dem Bergbau-Enthusiasten und Stahlprofi anzumerken. In Friedewald ist derzeit vor der Fertigungshalle seiner gleichnamigen Firma, die auf Blechverarbeitung spezialisiert ist, eine 4,50 Meter hohe und 700 Kilogramm schwere Nachbildung des Fördergerüsts II der Grube San Fernando aufgestellt.







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