Jugendpflege in Betzdorf Diese Chancen eröffnet Umzug in Stadthalle den Kindern Daniel-D. Pirker 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Das Team der Jugendpflege freut sich zusammen mit Bürgermeister Joachim Brenner (2. von rechts) über die neuen Möglichkeiten, die der neue Standort der Jugendpflege in der Betzdorfer Stadthalle bietet (von links): Ingo Molly, Jenny Müller und Jens Klappert. Daniel-D. Pirker

Platz für kreative Ideen ist mehr als genug vorhanden: Die Jugendpflege ist in die Stadthalle Betzdorf umgezogen. Wieso das nicht nur mit Blick auf das Außengelände ganz neue Möglichkeiten für die Arbeit mit jungen Menschen bietet.

. Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain befindet sich in einem bedeutenden Umbruch. Und das zeigt sich aktuell vor allem am neuen „Zuhause“. Nach Stationen in der der Viktoriastraße und zuletzt einer Übergangslösung im ehemaligen Gebäude der Martin-Luther-Grundschule haben die Jugendpfleger Jenny Müller, Jens Klappert und Ingo Molly einen großzügigen Raum in der Betzdorfer Stadthalle bezogen.







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