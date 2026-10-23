Neuer Hybridladen in Daaden
Diebstahl? Metzgerei Schmidt setzt auch auf Loyalität
Natürlich gehören Fleisch- und Wurstprodukte in die Auswahl der im Selbstbedienunsbereich von Dirk Schmidts Metzgerei in Daaden
Natürlich gehören Fleisch- und Wurstprodukte in die Auswahl der im Selbstbedienunsbereich von Dirk Schmidts Metzgerei in Daaden angeboteten Waren. Doch dabei hat der Fleischermeister es nicht belassen.
Daniel-D. Pirker

Mit einem Hybridladen-Konzept ist die Metzgerei Schmidt in Daaden vorgeprescht. Doch wieso gibt es neben Steaks und Würstchen auch andere Produkte wie Milch und Joghurt? Und wie schützt sich die Filiale vor Diebstahl? 

Lesezeit 2 Minuten
Es ist Mittag, als zwei Männer um die 30 vor den verschlossenen Türen der Metzgerei Schmidt in Daaden mit knurrendem Magen stehen. Montags ist Ruhetag. Eigentlich müssten sich die beiden wieder auf dem Weg machen und ihren Hunger woanders stillen. Doch seit Kurzem kann man in der Metzgerei Schmidt auch außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten, also auch montags und sonntags, bis 22 Uhr einkaufen.
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