Tolle Ergebnisse belohnt Die VG Daaden/Herdorf ehrt ihre erfolgreichen Sportler Claudia Geimer 25.02.2026, 18:00 Uhr

i Die DJK Herdorf gehörte zu den ausgezeichneten Vereinen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das sportliche Leben in der Verbandsgemeinde Daaden/Herdorf ist vielseitig und äußerst erfolgreich. Das wurde jetzt bei der jährlichen Sportlerehrung deutlich.

Bei den gerade zu Ende gegangenen olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘ Ampezzo ging es um Medaillen, bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde (VG) Daaden/Herdorf holten sich 75 Aktive aller Altersklassen – knapp 20 weniger als 2024 – in einer Feierstunde im Bürgerhaus in Biersdorf, ihre Belohnung für sportliche Leistungen und Erfolge im vergangenen Jahr ab.







