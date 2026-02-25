Tolle Ergebnisse belohnt
Die VG Daaden/Herdorf ehrt ihre erfolgreichen Sportler
Die DJK Herdorf gehörte zu den ausgezeichneten Vereinen.
Die DJK Herdorf gehörte zu den ausgezeichneten Vereinen.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das sportliche Leben in der Verbandsgemeinde Daaden/Herdorf ist vielseitig und äußerst erfolgreich. Das wurde jetzt bei der jährlichen Sportlerehrung deutlich.

Lesezeit 2 Minuten
Bei den gerade zu Ende gegangenen olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘ Ampezzo ging es um Medaillen, bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde (VG) Daaden/Herdorf holten sich 75 Aktive aller Altersklassen – knapp 20 weniger als 2024 – in einer Feierstunde im Bürgerhaus in Biersdorf, ihre Belohnung für sportliche Leistungen und Erfolge im vergangenen Jahr ab.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren