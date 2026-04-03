Wilhelmstraße in Betzdorf „Die Sünderin“ löste Proteste vor Zentral-Theater aus Gaby Wertebach 03.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Film "Die Sünderin" mit Hildegard Knef führte Anfang der 1950er-Jahre bundesweit zu Demonstrationen, auch in Betzdorf. Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Es war ein Skandal in der noch jungen Bundesrepublik: Der umstrittene Film „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef löste Anfang der 1950er-Jahre bundesweit Proteste aus – auch in der Wilhelmstraße in Betzdorf.

Das ehemalige Zentral-Theater in der Wilhelmstraße in Betzdorf, dessen Betrieb bis 2003 andauerte, sorgte vor rund 70 Jahren für einen Affront. Der Skandalfilm „Die Sünderin“, 1951 gedreht mit Hildegard Knef in der Hauptrolle, der von den Kirchen bereits angegriffen wurde, noch bevor er im Januar 1951 in die Kinos kam, löste kurz nach seiner Uraufführung bundesweit heftige Proteste und Boykottaufrufe aus, insbesondere durch die katholische ...







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