Die Stadt Altenkirchen hat am ersten Maiwochenende wieder zum Stadtfest eingeladen. Wie die Eröffnung lief, welches Programm geboten wurde – wir waren dabei. Und wir verraten, wie es am Sonntag weitergeht.

Schon bei der Eröffnung des Altenkirchener Stadtfests füllt sich die Fußgängerzone langsam mit Besuchern, und auch das Wetter spielt noch mit. Bevor das Fass angestochen und das Stadtfest somit offiziell eröffnet wurde, begrüßte Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz die Gäste mit einer Rede, in der er das „Jahr der Eröffnungen“ beschreibt: Denn nicht nur das Marktzentrum am Weyerdamm, auch das Schwimmbad und der Festsaal der Stadthalle werden dieses Jahr ihre Tore für die Besucher öffnen. „Es tut sich was in Altenkirchen, Altenkirchen funktioniert“, so der Stadtchef zuversichtlich. Er hoffe außerdem darauf, dass das Wetter weiterhin mitspiele und es ein erfolgreiches Wochenende, geprägt von Gemeinschaft und Zusammenhalt sein werde.

Auch Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich richtete einige Worte an die Gäste. Er betonte besonders den Zusammenhalt in Zeiten globaler Krisen. „Es ist wichtig, als kommunale Familie zusammenzustehen. Glück auf nach Altenkirchen“, so der Bürgermeister.

i Mit einheitlichen Schildern heißt Altenkirchen seine Gäste willkommen. Emily Roos

Anna Laux, die seit dem 1. Oktober City-Managerin ist, hat an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Zum ersten Mal hat sie jetzt das Altenkirchener Stadtfest organisiert und ist dort als Ansprechpartnerin für die Organisation unterwegs. Auch sei es ihr wichtig, präsent für die Menschen zu sein und sowohl mit Akteuren als auch Besuchern Kontakt aufzunehmen. Die Vorbereitungen, so erzählt Anna Laux, liefen größtenteils reibungslos ab und waren durch eine gute und enge Zusammenarbeit von allen Beteiligten geprägt. So berichtet die City-Managerin auch von einem Treffen, bei dem die Akteure beschlossen haben, durch einheitliche Schilder, die die Besucher in Altenkirchen willkommen heißen, ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen.

Für die Zukunft sei ihr wichtig, sowohl neue Impulse zu setzen als auch auf Altbewährtes zurückzugreifen. Bestehende Strukturen böten Stabilität, aber ihr sei es auch wichtig, das Stadtfest weiterzuentwickeln. Dabei greife sie auf das Feedback von Akteuren und Besuchern zurück. Ihr Fazit: Die Organisation des Festes war sehr lehrreich und spannend und sie hat gemerkt: “Altenkirchen ist lebendig„.

i Auch die Kinder kommen beim Altenkirchener Stadtfest auf ihre Kosten. Emily Roos

Begleitet wurde die Eröffnung vom Blasorchester Mehrbachtal. Am ersten Tag des Stadtfestes sorgten außerdem die Bands „Mad Memories“, eine Rock- und Pop-Coverband, die Big Band „Swinging Fusion“, die „Sportsfreunde Lauter“ – eine Tribute Band mit den Hits der „Sportsfreunde Stiller“, „DJ Markus Deluxe“ und der Sänger „Sir Williams“ für eine musikalische Begleitung, bei der sich für fast jeden Geschmack etwas finden ließ. Außerdem bot das Fitnessstudio „Pure Fitness“ Kurse zum Mitmachen an.

Der Sonntag soll mit einem gemeinsamen Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz beginnen. Im Anschluss spielt zunächst eine weitere Band, die „Hot Pepper Jazz Band“, bevor es zu den tänzerischen Auftritten übergeht: Hier treten die Showtanzgruppe „InMotion“, die „Heavenly Force Cheerleader“, die Showtanzgruppen der KG Altenkirchen und Gruppen des „Dancepoint Ingelbach“ auf. Weiter geht es dann mit noch mehr Kursen des Fitnessstudios „Pure Fitness“, sowie der Band „Höösch“, die kölsche Musik spielen wird.

i Das Spektrum des musikalischen Angebots, hier der Auftritt von "Mad Memories" ist sehr breit. Emily Roos

An beiden Tagen verwandeln sich die Fußgängerzone und die Bahnhofsstraße in eine Einkaufs- und Flaniermeile, mit einer großen Auswahl an kulinarischen Ständen, verschiedene Aussteller und Verkaufsstände, sowie, am Sonntag, eine Automeile und eine Regionalmeile. Am verkaufsoffenen Sonntag findet zusätzlich noch ein Fahrradflohmarkt statt. Aber auch für die jüngeren Gäste ist mit einem großen Kinderspielbereich und Bungee-Trampolinen gesorgt. Die Kirmes am Mühlengassen-Parkplatz zieht ebenfalls Mengen an Besuchern an.