Im Seelbachtal bei Hamm an der Sieg war einst ein Zentrum der Pulverproduktion. Was als Unterstützung für den regionalen Erzabbau begann, wurde bald kriegswichtig. Heute erinnern nur noch Trümmer im Wald an diese explosive Vergangenheit.

Abseits großer Industriezentren entstand im Seelbachtal bei Hamm an der Sieg einst ein Ort, dessen Bedeutung heute fast vergessen ist. Wo einst Pulver gemahlen und verpackt wurde, erinnert nur noch wenig an die Zeit, als hier eines der wichtigsten Sprengmittel für Bergbau und Krieg produziert wurde. Die Geschichte dieser Anlage beginnt im ausgehenden 18. Jahrhundert – als der Bedarf an Schwarzpulver wuchs und ein Antrag auf Errichtung einer Mühle weitreichende Folgen hatte.

Pulvermühle ging 1791 in Betrieb

Der in der Umgebung vielerorts stattfindende Erzabbau im Schacht- und Stollenbetrieb hatte allem Anschein nach dazu beigetragen, im Jahr 1791 beim zuständigen Landesherren in Hachenburg für das Seelbachtal die Errichtung einer Schwarzpulvermühle zu beantragen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Auch weitere, das Gesuch begleitende Wünsche fanden zumeist Berücksichtigung. Der Dreikomponentenwerkstoff Schwarzpulver war das zu jener Zeit einzige effektive Explosionsmittel. Mit ihm wurde die Auflockerung gewachsenen Gesteins in Gruben- und Steinbruchbereichen zur Weiterverarbeitung deutlich erleichtert. Aber auch die Militärs hatten frühzeitig einen Blick darauf geworfen.

i Aus der Arbeitsordnung der Pulverfabrik Hamm vom 6. Mai 1920. Sammlung Manfred Herrmann

In China soll um das 9. nachchristliche Jahrhundert das erste Schwarzpulver entwickelt und als Feuerwerk zum Einsatz gekommen sein. Doch eine genaue, auf den Ersteinsatz bezogene Datierung lässt sich bis heute nicht zweifelsfrei bestätigen. Es ist davon auszugehen, dass besagtes Sprengmittel über den arabischen Raum nach Europa gelangte und dort, um das 14./15. Jahrhundert, vorläufig noch in etwas primitiverer Form, so gut wie überall verbreitet war. Trotz aller Vorteilhaftigkeit, birgt dieser Explosivstoff auch enorme Gefahren, wovon die zwischenzeitlich erheblich erweiterte Hammer Pulverfabrik letztendlich auch nicht verschont geblieben ist. Schon das geringste unbeaufsichtigte Flämmchen kann, je nach entzündbarer Masse, eine riesige, alles zerstörende Explosion nach sich ziehen.

Explosion fordert sieben Todesopfer

Im November 1914, der Erste Weltkrieg war schon im Gange, ereignete sich in der Hammer Pulverfabrikanlage eine solche Katastrophe, der sieben Mitarbeiter und sechs Fabrikgebäude zum Opfer fielen. Dabei hatte man doch Maßnahmen ergriffen, um solche Heimsuchungen, wie man annahm, dauerhaft auszuschließen. Gerade die besonders gefährdeten Arbeitsräume waren – zumindest einseitig – mit Brettern verschalt, die mit Kupfernägeln befestigt waren, sodass sich im Innern kein übermäßiger Druck aufbauen konnte. Dann flog nämlich zuerst die Bretterwand heraus und verschonte so das betonierte Umfeld. Eisen war vom Werkzeug über Schuhnägel bis zum Hosenknopf grundsätzlich tabu in der Fabrik. Walzen bestanden aus Kupfer oder Granitgestein. „Allein all dieses ist nicht imstande, Unglücksfälle der vorliegenden Art auszuschließen, und machtlos steht der Mensch diesen höheren Gewalten gegenüber“ hieß es damals unter anderem in der Waldbröler Zeitung, die über das Unglück berichtete.

i Das 1937 errichtete Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld gebliebenen Werkskameraden der Pulverfabrik Hamm. Manfred Herrmann

Im Ersten Weltkrieg wurden – neben weitverbreiteten Kampfstoffen – vielfach auch bedeutende Mengen Treibladungen für die unterschiedlichsten Waffensysteme produziert. Der Zweite Weltkrieg zwang den Betrieb dann zur Höchstleistung. Die Belegschaft stieg auf etwa 500 Beschäftigte, wobei rund die Hälfte aus dienstverpflichteten Frauen bestand. Auch Ostarbeiter, überwiegend Ukrainer, bildeten ein erhebliches Kontingent.

In dieser Zeit richtete sich aber sicherlich auch manch banger Blick gen Himmel. Wann würden die ersten Bomben der Alliierten auf diese zweifellos kriegswichtige Anlage fallen? Während des gesamten Krieges fand jedoch kein einziger Luftangriff auf das Werk statt, obwohl auf einer US-Luftaufnahme vom 16. Februar 1945 die Gebäude eindeutig als nicht alltägliche, örtliche Bebauung zu identifizieren waren. Und eine damals aktuelle amerikanische Militärkarte war an der entscheidenden Stelle überdeutlich mit der Bezeichnung „Pulverfabrik“ markiert.

i Sprengtrümmer der ehemaligen Schwarzpulver-Fertigungsanlage zwischen Hamm und Breitscheidt. Manfred Herrmann

Im März 1945 besetzten amerikanische Bodentruppen dann auch die Hammer Pulverfabrik und schienen überrascht zu sein, dort auf eine solche Einrichtung zu stoßen. Später übernahmen die Franzosen hier ihr Besatzungsmandat und damit auch die Pulverfabrik Hamm. Sämtliche Werkzeuge und hochwertige Behältnisse wurden beschlagnahmt.

Alle Maschinen, die zur Sprengstoffherstellung im Gebrauch standen, fielen einer rigorosen Demontage zum Opfer und fanden den Weg nach Frankreich. Ebenso die Pulverrestbestände, soweit sie von den hiesigen Landwirten noch nicht als Düngemittel auf die Felder verstreut worden waren. Gebäude, die nicht mit der Pulverproduktion in Berührung gekommen waren, wurden versteigert und weiter zu Wohn- oder Geschäftszwecke genutzt. Die mehrheitlich betonierten Fabrikgebäude wurden allesamt gesprengt, was in den noch vorhandenen Waldbeständen riesige Trümmerberge hinterließ und bis heute eine düstere Stimmung erzeugt.