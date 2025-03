„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt setzen viele Menschen mit ungeliebter Zwangs-Lektüre aus dem Deutschunterricht gleich. Was aber, wenn sich eine junge Theatergruppe der Vorlage annimmt und daraus ein Psychodrama im modernen Gewand macht?

Die Bartels Bühne Flammersfeld wagt einen mutigen Schritt und hat für die Aufführung des Stücks „Die Physiker“ ein Ensemble aus Nachwuchsdarstellern zusammengestellt, die teils seit Jahren Erfahrungen im Jugendtheater gesammelt haben. Die Zuschauer sollen ein Stück sehen, dass sie von der ersten Minute an fesseln und noch einmal ein ganz neues Interesse für den Schriftsteller wecken soll. Unsere Zeitung hatte die Möglichkeit, einer Probe beizuwohnen und sich von der besonderen Qualität dieser Produktion zu überzeugen, die am Samstag, 26. April, im Neiterser Programmkino Wied-Scala Premiere feiert.

Probentag in der Raiffeisen-Grundschule

Ein bisschen skurril wirkt es schon, dass der Probentag ausgerechnet in der Flammersfelder Raiffeisen-Grundschule stattfindet. Schließlich muss der Klassenraum mit seinem bunten Wohlfühlambiente zur elitären psychiatrischen Privatklinik „Les Cerisiers“ umfunktioniert werden, in der sich gerade zwei Todesfälle ereignet haben. Aber eigentlich sind die Umstände eine gute Übung für die Schauspieler zwischen 20 und 30 Jahren, die sich später ohnehin an den unterschiedlichsten Aufführungsorten zurechtfinden müssen und deshalb auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.

Das Stück steht diesmal unter der Regie von Jan Böing, der seit 2005 bei der Bartels Bühne mitwirkt. An seiner Seite ist Theater-Urgestein Paul Schmidt, der den jungen Leuten viel mitgeben kann. Ein Dream-Team, das sich bereits bewährt hat. Denn es ist verblüffend, wie souverän das Ensemble aufspielt – und das ohne großartige Requisiten.

i Eine leistungsstarke, begeisterungsfähige Truppe ist das junge Ensemble der Flammersfelder Bartels Bühne, dessen Debüt-Stück "Die Physiker" am 26. April Premiere in der Neiterser Wied-Scala feiert. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Rollen haben es auch wirklich in sich, denn in einem separaten Trakt von „Les Cerisiers“ sind drei Geisteskranke untergebracht, die sich für prominente Wissenschaftler halten: Johann Wilhelm Möbius, der behauptet, die Weltformel entdeckt zu haben, und die (vermeintlichen) Physiker Einstein und Newton. Alle werden durch eine persönliche Krankenschwester betreut – und zwei davon sind bereits erdrosselt worden.

Das ruft Inspektor Richard Voß auf den Plan, der die Welt der „Irren“ eher unwillig betritt und sein Bestes gibt, um sich ein Bild von den rätselhaften Geschehnissen zu machen. Und auch die Auftritte der anderen Protagonisten (darunter die Klinikleiterin Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd und das bereits „angezählte“ dritte Todesopfer Schwester Monika) reißen nach und nach die Fassade ein, hinter der Intrigen und Geheimnisse lauern sowie die Frage, ob die Menschheit reif genug ist, mit der Macht des Wissens umzugehen.

Spannung und Humor sind in dem Stück vermischt

„Im Stück sind Spannung und Humor vermischt“, sagt Jan Böing im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es spielt in den 1960er-Jahren und damit im Kalten Krieg. Das Thema ist leider aktueller denn je. Wir sind ja wieder in Zeiten, in denen Krieg nicht ausgeschlossen ist.“ Die Handlung weise darauf hin, dass es für Krisen manchmal nur Lösungsmethoden gebe, die abseits der Norm liegen.

Wer wirklich hinter den drei „irren“ Persönlichkeiten steckt, ergibt sich erst durch eine überraschende Wendung ganz am Schluss. Die Interpretation durch die junge Bartels-Gruppe enthält übrigens komödiantische Aspekte, die die Vorlage nicht bereithält. „Die Darstellung ist viel menschlicher als das abstrakte und entfremdete Dürrenmatt-Material, das man kennt.“

i Schauspiel pur: Die Probe in einem Klassenraum der Flammersfelder Grundschule forderte die Darsteller des jungen Bartels-Bühnen-Ensembles besonders heraus, denn es gab hier nur das Nötigste an Requisiten. Julia Hilgeroth-Buchner

Jan Böing beschreibt die Inszenierung als schwungvoll und mit hohem Anspruch an die schauspielerischen Leistungen. Andere Aufführungen habe sich die Gruppe bewusst nicht angeschaut, um die „eigenen Energien frisch zu halten“. Kurz, Jan Böing ist sehr stolz auf das neunköpfige Ensemble und lobt dessen Einsatz über die Maßen. Einige anstrengende Proben liegen noch vor den Schauspielern. Aber man darf schon jetzt gespannt sein auf dieses Debüt der Jungen Bartels Bühne, deren Mitwirkende sich natürlich über gut besuchte Aufführungen freuen würden.

Spannender Krimi mit schwarzem Humor

„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt ist eine Mischung aus schwarzem Humor, spannendem Krimi und tiefgründiger Gesellschaftskritik. Mitwirkende sind Vanessa Walter, Paula Walterschen, Annegret Spies, Josefine Knowls, Uwe Sievers, Lars Stricker, Yasmin Wichmann, Tim Saynisch, Alexander Hendrich, Janik Mehrtens und Tim Fuhrmann. Regie führen Jan Böing und Paul Schmidt. Premiere ist am Samstag, 26. April, 20 Uhr, in der Wied-Scala in Neitersen. Weitere Termine:

Sonntag, 4. Mai, 19 Uhr, Stadthalle Hachenburg;

Samstag, 10. Mai, 19 Uhr, Kuju Oberhonnefeld;

Samstag, 17. Mai, und Sonntag, 18. Mai, 19 Uhr, Bürgerhaus Flammersfeld;

Samstag, 24. Mai, 19 Uhr, HOT Koblenz-Metternich;

Samstag, 7. Juni, 20 Uhr, Wied-Scala Neitersen.

Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten gibt es bei Annelieses Tabak und Schreibwaren in Flammersfeld, per E-Mail an info@bartels-buehne.de sowie für die Vorstellungen in der Wied-Scala unter https://wied-scala.de.

Infos im Internet unter www.bartels-buehne.de