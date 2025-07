Seit Mai dieses Jahres lädt das neueste Projekt der Mitglieder des Vereins „Freunde der Freusburger Mühle“, die Mühlenrast, die gleich neben dem urigen Ofenstudio „Die Feuerstelle“ in der Freusburger Mühle zu finden ist, Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde zum Verweilen ein. Damit wird nicht nur die bewegte Geschichte der Freusburger Mühle gewürdigt, sondern es ist ein gemütlicher Ort der Begegnung entstanden, ganz im Geist des Vereins, der sich der Erhaltung von Kultur und sozialem Miteinander in der Region verschrieben hat.

Der Pächter des Ofenstudios Reifenberg, Hartmut Ahlemeyer, ebenfalls Vereinsmitglied, hat einen Raum zur Verfügung gestellt. Ein liebevoll gestaltetes Holzschild „MühlenRast“ weist den Weg in das historische Gebäude, in dem die Besucher eine angenehme Überraschung erwartet: ein Selbstbedienungskühlschrank mit gekühlten Getränken. Ob Wasser, Schorle oder Radler, wer durstig ist, greift einfach zu. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten stehen bereit, der Gedanke von Fairness und Gemeinschaft steht im Vordergrund. Die Getränkeflasche kann entnommen und auf verschiedenem Weg bezahlt werden. Ist kein Kleingeld zur Hand? Kein Problem. Zahlungen sind mittels Scannens eines QR-Codes und mit PayPal möglich. Oder Zahlung auf Vertrauensbasis – einfach passend in die Kasse vor Ort.

i Aus dem großen Selbstbedienungskühlschrank können sich die Gäste bedienen. Die Bezahlung erfolgt auf Vertrauensbasis. Gaby Wertebach

Im Inneren der Mühlenrast treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Historische Fotos an den Wänden erzählen von der langen Geschichte der Mühle, Wanderkarten und Flyer zeigen Routen durch die Naturregion Sieg, und es gibt Informationen über die weiteren Pläne rund um die Mühle. Draußen laden ein Holztisch und gemütliche Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, so steht eine überdachte Sitzgruppe vor der Feuerstelle bereit, die gerne in Anspruch genommen werden darf: ganz im Zeichen des gemeinschaftlichen Miteinanders, das den Verein prägt.

„Der Getränkeverkauf ist bestens angenommen worden,“ berichtet Hartmut Ahlemeyer. „Die Getränke müssen regelmäßig nachgefüllt werden.“ Ein Blick in den Karton voller Kronkorken, der sich allein in einer Woche gefüllt hat, spricht Bände. Der Verein „Freunde der Freusburger Mühle“ hat seit seiner Gründung Restaurierungsprojekte und denkmalpflegerische Maßnahmen realisiert. Daneben begeistern die Ehrenamtlichen mit kulturellen Veranstaltungen wie unter anderem dem Maimarkt rund um die Mühle, der alle zwei Jahre als fester Termin seinen Platz im regionalen Veranstaltungskalender hat.

i Ein schmuckes Holzschild ziert den Eingang zur Mühlenrast. Gaby Wertebach

Mit der Atmosphäre in und um die Mühlenrast haben die Mitglieder einen Ort des Vertrauens und der Gastfreundschaft geschaffen. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf fließt vollständig zurück in den Erhalt der Mühlenrast und kommt so der gemeinnützigen Arbeit des Vereins zugute. Und so hat es wieder einmal ein Verein geschafft, ein schönes Beispiel zu geben, wie mit Engagement, Herz und Gemeinschaftssinn ein Stück Heimat neu belebt werden kann.