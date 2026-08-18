Blick in die Steuerstatistik Die Einkünfte im AK-Land – und was der Fiskus kassiert Markus Kratzer 18.08.2026, 20:30 Uhr

i Die Einkünfte im Kreis Altenkirchen sind im Jahr 2022 gestiegen – und damit auch das, was die Steuerpflichtigen an den Fiskus entrichten mussten. Dennoch bleibt das Einkommen an Sieg und Wied deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Wie hoch sind die Einkommen im Kreis Altenkirchen – und wie steht die Region damit im rheinland-pfälzischen Vergleich da? Wir haben die Zahlen des Statistischen Landesamtes ausgewertet – und blicken dabei auch auf unsere Nachbarn.

Die 64.783 Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen im AK-Land haben im Jahr 2022 Einkünfte im Wert von knapp 2,85 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems hervor. Würde man diese Summe mit Ein-Euro-Münzen stapeln, hätte der Turm eine Höhe von mehr als 6600 Kilometern – was Luftlinie einer Entfernung von Berlin bis über Washington D.







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