Das ganze Geld passt in keine noch so große Nachttischschublade. Rund 2,664 Milliarden Euro haben die Steuerpflichtigen im AK-Land 2021 an Einkünften erzielt. Was das im landesweiten Vergleich bedeutet, verraten die Statistiker.

Im Jahr 2021 haben die Steuerpflichtigen im AK-Land im Durchschnitt 6420 Euro an Einkommensteuer oder Jahreslohnsteuer gezahlt. Dies geht aus einem Zahlenwerk hervor, das das Statistische Landesamt aktuell vorgelegt hat. Ein Jahr zuvor lag dieser Betrag noch bei rund 6930 Euro.

Insgesamt haben die 63.906 Steuerpflichtigen mit Wohnsitz im Kreis rund 2,664 Milliarden Euro an Gesamteinkünften erzielt. Zum Großteil handelt es sich hier um Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Hinzu können unter anderem noch Kapitalvermögen, Mieteinkünfte oder auch Einnahmen aus der Land- und Forstwirtschaft kommen. Zieht man nur das Einkommen aus diesem Gesamtbetrag heraus, ergibt sich eine Summe von knapp 2,208 Milliarden. Die vom Fiskus festgesetzte Einkommenssteuer belief sich im Kreis auf knapp 410,28 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor betrug diese Summe noch rund 437,67 Millionen Euro.

Auf Platz 17 der 24 Landkreise

Vergleichbar wird die Finanzstärke der Menschen in einer Region erst, wenn man die Gesamteinkünfte auf den einzelnen Steuerzahler herunterrechnet. Und da kommen die Menschen an Sieg und Wied auf einen Mittelwert von 41.680 Euro, was deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 45.134 Euro liegt. An der Spitze aller 24 Landkreise befindet sich Mainz-Bingen mit 61.051 Euro, gefolgt von Neuwied (55.274 Euro) und Bad Dürkheim (50.811 Euro). Der Westerwaldkreis liegt mit 47.224 Euro auf dem sechsten Rang, der Kreis Altenkirchen verliert im Vergleich zum 2020er-Ranking vier Plätze und landet auf Position 17. Schlusslichter in dieser Tabelle sind der Kreis Kusel (39.721 Euro) und der Eifelkreis Bitburg-Prüm (38.610 Euro). Bei den zwölf kreisfreien Städten im Land reicht die Spannweite von Speyer (48.875 Euro) bis Pirmasens (33.390 Euro). Koblenz rangiert hier auf Platz 4 mit 45.108 Euro.

Landesweit zeigt sich für 2021 ein deutlicher Anstieg der Einkommen: Die rund 2,1 Millionen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen in Rheinland-Pfalz verzeichneten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5,5 Prozent beim Gesamtbetrag der Einkünfte. Auch die festgesetzte Einkommensteuer stieg deutlich – um 7,4 Prozent auf durchschnittlich 7.914 Euro pro Steuerpflichtigem.

„Die Ergebnisse für das Jahr 2021 stellen daher die derzeit aktuellsten verfügbaren Daten dar.“

Das Statistische Landesamt erklärt, warum die Zahlen erst mit zeitlicher Verzögerung veröffentlicht werden können.

Allerdings, auch das merken die Statistiker an, bleibt die Verteilung der Einkommen und Steuerlast sehr ungleich: Denn zwei Drittel der Steuerpflichtigen lagen in Rheinland-Pfalz unter dem Durchschnittseinkommen von 45.134 Euro. Diese große Mehrheit trug jedoch nur 15,3 Prozent zur gesamten Einkommensteuerlast bei.

Im Gegensatz dazu erzielten etwa 7 Prozent der steuerpflichtigen Einkünfte von 100.000 Euro oder mehr und leisteten damit über die Hälfte der gesamten Einkommensteuer. Besonders ins Gewicht fielen laut den Auskünften aus Bad Ems die sogenannten Einkommensmillionäre: 1297 Personen mit Einkünften von über einer Million Euro jährlich repräsentierten nur 0,06 Prozent aller Steuerpflichtigen im Land, leisteten aber 10,7 Prozent der gesamten Steuer.

Höhere Einkünfte bei Selbstständigen

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Art der Einkünfte: 82 Prozent der rheinland-pfälzischen Steuerpflichtigen hatten überwiegend Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit mit durchschnittlich 41.800 Euro – vergleichbar also mit dem Niveau im Landkreis Altenkirchen. Deutlich höhere Einkünfte wurden bei Selbstständigen erzielt: Wer überwiegend selbstständig tätig war, erzielte landesweit im Schnitt 142.600 Euro.

Für die Tatsache, dass im Jahr 2025 erst die Zahlen aus 2021 vorliegen, hat das Statistische Landesamt auch eine Erklärung. Da Einkommenssteuererklärungen in bestimmten Fällen erst zwei Jahre oder später nach Ende des Veranlagungsjahres bei den Finanzämtern eingereicht werden, liegen die Ergebnisse regelmäßig erst im vierten Jahr nach dem zugrunde liegenden Zeitraum vor. „Die Ergebnisse für das Jahr 2021 stellen daher die derzeit aktuellsten verfügbaren Daten dar“, heißt es aus Bad Ems.