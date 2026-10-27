Bernd Brato angeklagt Die Chronologie der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ Markus Kratzer 27.10.2026, 15:00 Uhr

i „Tatort“ Rathaus Betzdorf: Hier hätte ein kommunaler Beamter eigentlich seinen Dienst versehen sollen. Doch der damalige Bürgermeister Brato schickte ihn ohne Aufgaben ins Homeoffice. Der Mann kassierte fürs Nichtstun fünf Jahre volle Bezüge. Thomas Leurs

Der Anklagevorwurf wiegt schwer: Untreue in besonders schwerem Fall legt die Staatsanwaltschaft Koblenz dem ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato zur Last. Der vorläufige „Höhepunkt“ der Betzdorfer „Beamten-Affäre“. Wir blicken zurück.

Ein kommunaler Beamter soll fünf Jahre lang im Homeoffice fürs Nichtstun volle Bezüge kassiert haben. „Heimgeschickt“ hat ihn Bernd Brato (heute 67), früherer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Dem fällt die Betzdorfer „Beamten-Affäre“ jetzt so richtig auf die Füße.







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