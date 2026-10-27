Der Anklagevorwurf wiegt schwer: Untreue in besonders schwerem Fall legt die Staatsanwaltschaft Koblenz dem ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato zur Last. Der vorläufige „Höhepunkt“ der Betzdorfer „Beamten-Affäre“. Wir blicken zurück.
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Ein kommunaler Beamter soll fünf Jahre lang im Homeoffice fürs Nichtstun volle Bezüge kassiert haben. „Heimgeschickt“ hat ihn Bernd Brato (heute 67), früherer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Dem fällt die Betzdorfer „Beamten-Affäre“ jetzt so richtig auf die Füße.