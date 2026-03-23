Bereits zum zweiten Mal hat sich die politische Landkarte an der Stelle, wo die VG Hamm ihre Grenzen hat, blau gefärbt. Wir sprachen mit VG-Bürgermeister Dietmar Henrich und dem aus Hamm stammenden SPD-Direktkandidaten Philip Schimkat über Gründe.
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Die blaue Fläche auf der Landkarte springt sofort ins Auge: Erneut hat bei einer Wahl die AfD in der Verbandsgemeinde Hamm – relativ gesehen – die meisten Stimmen geholt. VG-Bürgermeister Dietmar Henrich sagt am Tag nach der Wahl, dass das Ergebnis ihn traurig mache, aber: „Ich bin als Bürgermeister zu Neutralität verpflichtet, bin aber auch der Demokratie verpflichtet, das ist der Spagat.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)