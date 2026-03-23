Wahlkreis 2 Altenkirchen Die blaue VG: Hamm hat die meisten AfD-Wähler im Kreis Sonja Roos 23.03.2026, 16:00 Uhr

i Bereits zum zweiten Mal nach einer Wahl hat sich die politische Landkarte an der Stelle, wo die Verbandsgemeinde Hamm ihre Grenzen hat, blau gefärbt. Sonja Roos

Bereits zum zweiten Mal hat sich die politische Landkarte an der Stelle, wo die VG Hamm ihre Grenzen hat, blau gefärbt. Wir sprachen mit VG-Bürgermeister Dietmar Henrich und dem aus Hamm stammenden SPD-Direktkandidaten Philip Schimkat über Gründe.

Die blaue Fläche auf der Landkarte springt sofort ins Auge: Erneut hat bei einer Wahl die AfD in der Verbandsgemeinde Hamm – relativ gesehen – die meisten Stimmen geholt. VG-Bürgermeister Dietmar Henrich sagt am Tag nach der Wahl, dass das Ergebnis ihn traurig mache, aber: „Ich bin als Bürgermeister zu Neutralität verpflichtet, bin aber auch der Demokratie verpflichtet, das ist der Spagat.







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