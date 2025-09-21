Sind es die Grundstückspreise? Die Baulust im AK-Land wird wieder größer 21.09.2025, 14:00 Uhr

i Die Menschen an Sieg und Wied bauen wieder mehr. Die Zahl der genemigten Häuser ist in den ersten sechs Monaten des Jahres im Kreis Altenkirchen gestiegen, sagen die Statistiker in Bad Ems. Markus Kratzer

Im AK-Land ist Bauland so günstig wie fast nirgends in Rheinland-Pfalz. Doch was bedeutet das für den Hausbau vor Ort? Entstehen tatsächlich mehr Gebäude, mehr Wohnungen im Kreis? Auch darauf haben die Statistiker eine Antwort.

Nach einer längeren Durststrecke nimmt der Wohnungsneubau in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt auf. Da bildet auch der Kreis Altenkirchen keine Ausnahme. Seit Anfang 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen kontinuierlich gesunken und hatte 2024 den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre erreicht.







