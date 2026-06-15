Wer aus dem Raum Herdorf kommt und in Siegen arbeitet, der braucht gerade starke Nerven. Dirk Eickhoff hat unserer Zeitung seine tägliche Auto-Odyssee im Detail geschildert. Doch Land ist in Sicht – die „große Schränke“ soll bald geöffnet werden.
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Will ein Herdorfer dieser Tage nach Siegen fahren, so kommt der sonst kurze und angenehme Trip aufgrund etlicher Baustellen nun einer waschechten Auto-Odyssee gleich. Dirk Eickhoff aus Herdorf arbeitet in Siegen (bei DEG – Alles für das Dach eG als Niederlassungsleiter) und er kann ein Lied davon singen.