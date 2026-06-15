„Schränke“ bis Samstag auf Die Auto-Odyssee eines Herdorfers, der nach Siegen muss Johannes Mario Löhr 15.06.2026, 16:45 Uhr

i Die „große Schränke“ soll spätestens ab 20. Juni wieder auf sein. Dirk Eickhoff

Wer aus dem Raum Herdorf kommt und in Siegen arbeitet, der braucht gerade starke Nerven. Dirk Eickhoff hat unserer Zeitung seine tägliche Auto-Odyssee im Detail geschildert. Doch Land ist in Sicht – die „große Schränke“ soll bald geöffnet werden.

Will ein Herdorfer dieser Tage nach Siegen fahren, so kommt der sonst kurze und angenehme Trip aufgrund etlicher Baustellen nun einer waschechten Auto-Odyssee gleich. Dirk Eickhoff aus Herdorf arbeitet in Siegen (bei DEG – Alles für das Dach eG als Niederlassungsleiter) und er kann ein Lied davon singen.







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